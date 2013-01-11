Tatilde erken rezervasyon dönemi!

Tatilciler bu yaz 600 bin erken rezervasyonla 650 milyon TL tasarruf edecek

Günümüzde, tatil planlarını son dakikaya bırakan kişi sayısında büyük bir azalma yaşanıyor. Artık çoğunluk yaz sezonunda çıkacağı tatili erken rezervasyon döneminde satın alarak, indirimli fiyatlardan yararlanıyor. Yüzde 45’e varan indirimlerin yapıldığı erken rezervasyonda ilk dönemin sonuna gelindi. Tatilsepeti.com Yönetici Ortağı Kaan Karayal, Türkiye’deki erken rezervasyon kampanyalarının ilk döneminde 2013 yaz sezonu için yaklaşık 100 bin satış yapıldığını söyledi. Karayal, bu yaz toplamda ise yaklaşık 600 bin erken rezervasyon yapılacağını öngördüklerini vurguladı. Erken rezervasyon kampanyasının ikinci döneminin cazip indirimlerle devam ettiğini söyleyen Karayal, erken rezervasyon yaptıran tatilcilerin yalnızca fiyat avantajına değil, tesislerin müsait olması nedeniyle en fazla tercih imkanına da sahip olduklarını belirtti.

Türkiye’nin lider turizm portalı olan Tatilsepeti.com’un kasım ayında başlayan erken rezervasyon kampanyasının birinci dönemi 8 Ocak’ta son buldu. Yüzde 45’e varan indirimlerin yapıldığı erken rezervasyonun birinci döneminde Tatilsepeti.com, tatilcilere çok cazip fiyatlarla tatillerini planlama fırsatı sundu. Artık günümüzde birçok tatilci, tatillerini son dakika planlamak yerine erken rezervasyon dönemini kaçırmayarak ekonomik fiyatlardan yararlanmayı tercih ediyor. Bu doğrultuda erken rezervasyon sigortası da tatilcilere büyük rahatlık sağlıyor. Tatilsepeti.com’da, otele giriş süresine 72 saat kalana kadar mazeretsiz olarak rezervasyonu iptal etme ve ödenmiş olan ücreti geri alma imkanı sunan erken rezervasyon sigortası sayesinde tatilciler rahatça ve çekinmeden rezervasyonları yaptırabiliyorlar.

“Erken rezervasyonun ilk dönemini kaçırmayanlar toplamda 120 milyon TL tasarruf etti”

Türkiye’de erken rezervasyon kampanyaları arasında en fazla seçeneği sunan Tatilsepeti.com’un Yönetici Ortağı Kaan Karayal, tüm sektördeki erken rezervasyon kampanyalarının ilk dönemindeki satışlarla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Türkiye’de erken rezervasyon kampanyalarının ilk dönemi kapsamında 2013 yaz sezonu için yaklaşık 100 bin kişiye tatil satıldığını söyleyebiliriz. Tatilini erken rezervasyonla alan bir tatilci, günlük konaklama bedeli olarak ortalama 270 TL yerine indirimler nedeniyle 150 TL ödeyebiliyor. Erken rezervasyonun ilk döneminde tatil satın alan 100 bin kişinin iki kişilik bir tatil paketi aldığını düşünür ve dolaylı yoldan 200 bin kişi olacağını hesaplarsak, bu rakamdan yola çıkarak, erken rezervasyon döneminin ilk periyodunda tatil satın alan tatilcilere toplamda yaklaşık 120 milyon TL tasarruf ettirildiğini söyleyebiliriz. Bu dönemde satışı yapılan tatillerde en çok tercih edilen destinasyonların ise Kemer, Belek, Side, Bodrum ve Çeşme olduğunu belirtebiliriz. Erken rezervasyon kampanyalarına olan ilginin önümüzdeki aylarda da büyük bir yükselişle artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bu yıl toplamda yaklaşık 600 erken rezervasyon yapılacağını öngörüyoruz. Bu rakamdan yola çıkarsak sektörün erken rezervasyon satışlarında geçen seneye oranla bu yıl yüzde 20 büyüyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca, bu yaz erken rezervasyonla tatile gidecek olan tatilcilerin yapılan indirimlerle toplamda yaklaşık 650 milyon TL tasarruf edeceğini tahmin ediyoruz.”

Tatilsepeti.com olarak, geçtiğimiz yıl toplam rezervasyonların yüzde 42’sini erken rezervasyon döneminde yaptıklarını, bu yıl ise toplam satışın yaklaşık 60’ını erken rezervasyon döneminde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Karayal; “Otele giriş süresine 72 saat kalana kadar mazeretsiz olarak rezervasyonu iptal etme ve ödenmiş olan ücreti geri alma imkanı sunan erken rezervasyon sigortası sayesinde tatilciler rahatça ve çekinmeden rezervasyonları yaptırabiliyorlar. Erken rezervasyonla tatil satın alan tatilcilerin yüzde 90’ı bu sigortayı yaptırıyor. Erken rezervasyon kampanyasından tatil satın alıp daha sonra iptal edenlerin oranını vermek gerekirse ise bu rakamı yaklaşık yüzde 8 olarak belirtebiliriz.” dedi.

Erken rezervasyon döneminin ikinci periyodunun cazip indirimlerle devam ettiğini ifade eden Tatilsepeti.com Yönetici Ortağı Kaan Karayal, bankalarla yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde tatilcilere taksitlerini erteleme opsiyonları da sunabildiklerini söyledi.

Firmalar çalışanlarına erken rezervasyonla tatil hediye ediyor

Yüzde 45’e varan indirimlerin yapıldığı erken rezervasyon kampanyasının birinci döneminde, biri çocuk olmak üzere üç kişilik bir ailenin konaklama bedeli olarak 5 gün için ödediği ortalama fiyatın, 1500 TL olduğunu söyleyen Karayal, birçok firmanın da çalışanlarına erken rezervasyonla tatil hediye ettiğini vurguladı. 2012 yılında yaklaşık 30 firma Tatilsepeti.com’dan çalışanları için tatil satın aldı; 2013 yılında bu rakamın 100’e ulaşması hedefleniyor. 2013 yılında toplamda yaklaşık 4 milyon TL kurumsal satış yapmayı planladıklarını söyleyen Tatilsepeti.com Yönetici Ortağı Kaan Karayal, bu trendin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

Gelir seviyesi yüksek tatilciler ağırlıklı olarak Belek, Bodrum ve Kemer’i tercih ediyor

Gelir seviyesi yüksek ya da orta düzeyde olan tatilcilerin genellikle yıl içinde birden fazla kez tatile çıktığını, kışın genellikle dağ otellerini, yazın ise ağırlıklı olarak her şey dahil tatilleri tercih ettiğini gözlemlediklerini söyleyen Tatilsepeti.com Yönetici Ortağı Kaan Karayal, 2012 yaz döneminin bitiminde yapmış oldukları bir araştırmaya göre, tatillerin genellikle yaz aylarında yapıldığını ve ortalama konaklama süresinin 5-7 gün arasında değiştiğini söyleyebileceklerini belirtti. Ayrıca, yapmış oldukları araştırmaya göre gelir seviyesi yüksek olan misafirlerin ağırlıklı olarak Belek, Bodrum, Kemer gibi bölgelerde tatil yaptıklarını vurguladı.

Erken rezervasyon ile tatillerini planlayan tatilcilerin güvenilir markaları tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Karayal, şunları vurguladı: “Paranızı aylar önce ödeyerek, yazın gideceğiniz tatilin hayalini kuruyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramamak için rezervasyonu nereden yaptırdığınıza dikkat edin. Güvenilir markaları tercih etmek çok önemli.”