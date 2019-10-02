Tavada fırın kullanmadan çok lezzetli ve hızlıca hazırlayabileceğiniz kurabiye tarifini sizinle paylaşıyoruz. İçi damla çikolatalı ve tereyağlı olan tavada kurabiye tarifini paylaştığımız yöntemlerle yapabilir, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. İşte tavada fırınsız kurabiye tarifi...

Malzemeler:

-120 gram oda sıcaklığında tereyağı

-3/4 su bardağı toz şeker

-2 adet yumurta

-2,5 su bardağı un

-1 çay bardağı damla çikolata

-1 paket vanilya

Nasıl yapılır?

-Orta boy bir kabın içerisine tereyağını alın ve mikserle kremamsı bir kıvam alana kadar güzelce çırpın.

-Ardından toz şekeri de ilave ederek şeker içinde eriyene kadar 5 dakika kadar orta ayarda güzelce çırpın.

-Yumurtaların her birini içine teker teker ilave edin. Her yumurta ekledikten sonra güzelce çırpın.

-Bu karışımın içerisine kabartma tozu ve vanilyayı ekledikten sonra unu azar azar ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir kurabiye hamuru elde edene kadar güzelce yoğurun.

-Son olarak damla çikolatayı ekleyerek güzelce yoğurun. Streç filme sararak buzdolabında 1 saat kadar vaktiniz yoksa 15-20 dakika kadar dinlendirin.

-Demir döküm tavanızı tereyağlayın. Kurabiye hamurunu içerisine elinizle bastırarak ya da merdane yardımıyla hafifçe açarak yayın.

-170 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirin. Çıkarıp bir süre dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin.

Püf noktası: Hazırladığınız kurabiye hamurunu 1 geceden önce buzdolabında bekletmeyi unutmayın.

Afiyet olsun.