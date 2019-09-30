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30.09.2019 - 14:54 |

Tavuk salataya rakip geldi: Dönerci salatası

İstanbul'da diyet yapanlara özel alışılagelmişin dışında bir salata üretildi. İşte diyet yapanlar için kase içinde üretilen salatanın malzemeleri...

Tavuk salataya rakip geldi: Dönerci salatası

İstanbul’da lezzeti ile bilinen mekânlardan olan, Ataşehir Watergarden’daki Tarihi Demirci Döner Lokantası'nda rejim yapan müşteriler için alışılmışın dışında bir salata üretildi.

Adı “Dönerci Salatası..” Hani, kafelerde salata üzerine tavuk parçaları konup “Tavuk Salata” diye tanımlanan tabaklar var ya, burada bu farklı yapılıyor. Çünkü salatanın üzerine tavuk değil üzerine et döner konuluyor. Adı “Dönerci Salatası” oluyor. Lokantanın sahibi Orçun Ongun bu özel salatayı şöyle anlatıyor:

“Biz yaprak döneri porsiyon da satıyoruz, Lavaş ekmeği arasında da. Bazı müşterileri özellikle de kadın müşteriler hafif bir yemek ile öğünü geçiştirmek istiyor. Onlara bir salata ürettik. Kâsenin içine göbek salata, roka, nane taneleri, mercan köşkü sosu, mini domates, salatalık mısır taneleri koyuyoruz. Bunları üzerine de döner parçalarını seriyoruz. Bu özel dönerli salata tavuk salataları tahtından edecek. Çünkü salatamız kısa süre içinde bu çok tuttu“ 

 

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