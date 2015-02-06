Techno ve House müziğin dehası, Türkiye’ye Geliyor!
Benzersiz tarzıyla geçtiğimiz 10 yılda müzik dünyasında çok cesur değişimlere ön ayak olan, techno ve house müziğin öncü isimlerinden Joris Voorn, 20 Şubat gecesi FG93.7 ve Beat The Night organizasyonu ile Garajistanbul’da sahne alıyor.
Uzun yıllardır ülkemize gelmesi beklenen Voorn, Türkiye’deki hayranlarını coşturmaya hazırlanıyor! Bu kaçırılmayacak gecenin sınırlı sayıda ön satış indirimli biletleri, mobil bilet teslimat seçenekleri ile Biletino.com’da!
3 Stüdyo albümü, 4 derleme, 15 single ve 20 remix ile müzikal anlamdaki dehasını sayısız kez kanıtlayan Joris Voorn, Türkiye’deki hayranlarıyla buluşmak için geliyor. Dünyanın en büyük festivallerinden liste başı DJ’i olarak performans veren Voorn, 20 Şubat’ta techno ve house tutkunlarına yeni bir bakış açısı kazandırmak için Garajistanbul’da sahne alıyor.
Festivallerin, underground kulüplerin ve partilerin aranan ismi olan Joris Voorn’un uzun yıllardır ülkemize gelmesi bekleniyordu. 20 Şubat gecesi saat 22:00’de başlayacak olan performans, sabaha karşı sona ererken dinleyenlere özel bir müzik ziyafeti yaşatacak. Bu kaçırılmayacak performansın biletleri Biletino.com’da satışa sunuldu.
Garajistanbul’daki Joris Voorn Etkinliği Hakkında
- Kapı açılış saati 22:00'dır.
- 18 yaş sınırı vardır.
- Bütün katılımcıların kimliklerini yanında bulundurması gerekmektedir.
- Sınırlı sayıda satılacak indirimli dönem bileti fiyatıdır.
- Belirtilen saat kapı açılış saatidir.
- Organizatör, misafirlere rahatça eğlenebilecekleri bir ortam sunabilmek için mekan girişinde uygun görmediği kişileri bilet iadesi yaparak içeri almama hakkına sahiptir.
- Kapıda satılacak bilet fiyatı farklılık gösterecektir.
- Organizatör, programda ve bilet fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Biletler Biletino.com’da satışa sunuldu.