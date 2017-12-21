TED Yeni Yıl Karnavalı

2018 yılını karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde, yeni umutlarla YENİ YILA girecek olmanın heyecanı içindeyiz. Bu heyecan içinde, yeni yılı karşılamak üzere “TED ATAKENT KOLEJİ”nde, 24 Aralık 2017 Pazar günü, 10.00-16.00 saatleri arasında,“Yeni Yıl Karnavalı” gerçekleşecektir.

Öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğiyle gerçekleşen karnaval boyunca yapılacak olan gösteriler, dans şovları, sanat ve spor etkinlikleri, yiyecek satışı ile elde edilen gelir sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacaktır. Büyük bir aile olan TED Atakent Kolejinin tüm öğrenci, öğretmen ve velilerinin görev alacağı bu etkinlikten elde edilecek gelirin bağışlanacağı STK (Sivil Toplum Kuruluşları) eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunan ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ve Türk Eğitim Derneğinin Tam Eğitim Bursu ve DarüşşafakaCemiyetidir. Diğer sivil toplum kuruluşları ise ağır bakıma muhtaç, ekonomik ve sosyal yoksunluk içindeki omurilik felçlilerine destek olan TOFD (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği); insanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışan Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Tema Vakfı’dır.

