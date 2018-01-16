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    HaberlerEtkinlikTedavisi zor nadir hastalıklar tartışıldı
    16.01.2018 - 16:30 |

    Tedavisi zor nadir hastalıklar tartışıldı

    Akciğer sertleşmesine veya akciğer damar yapısında basınç artışına yol açan hastalıklar, Türk Toraks Derneği’nin düzenlediği sempozyumda ele alındı

    Tedavisi zor nadir hastalıklar tartışıldı

    Akciğer sertleşmesine veya akciğer damar yapısında basınç artışına yol açan hastalıklar, Türk Toraks Derneği’nin düzenlediği sempozyumda ele alındı

    Akciğer sağlığı alanında gerçekleştirdiği araştırma ve eğitim programlarıyla faaliyetlerini sürdüren Türk Toraks Derneği, tanısı ve tedavisi çok zor olan, hakkında bilinenlerin az olduğu, nadir görülen hastalıkları konu alan bir sempozyum düzenledi. 12-14 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Pulmoner Vasküler ve İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Güncel Gelişmeler Sempozyumu’na konusunda uzmanlaşmış göğüs hastalıkları uzmanı 420 bilim insanı katıldı.

    Son yıllarda tanı konulma oranı arttı

    Nadir görülen bu hastalıkların tanı ve tedavisindeki son gelişmelerin konuşulduğu sempozyumda, hastalıkların tanısının konunun uzmanı hekimler tarafından ipuçları iyi değerlendirildiğinde, konulabildiğinin altı çizildi. Yoğun ilgi gören etkinlikte son senelerde bu hastalıklar hakkında bilgi sahibi uzmanların artmasının, tanı koyma oranını da artırdığı ve böylece solunum yetmezliğine kadar ilerleyen şikayetleri olan hastalara tıbbi açıdan yardımcı olabilme şansının doğduğundan bahsedildi.

    Sempozyumda ayrıca tedavisi olmayan hastalıklar arasında yer aldığı düşünülen bu hastalıkların bir bölümünde son 5 yılda tedavi ile ilgili olumlu gelişmelerin meydana geldiği ve erken tanı konulup, uygun tedaviye başlanması ile olumlu sonuçların ortaya çıktığı konuşuldu. Öksüz Hastalıklar hakkında ortak bir dil geliştirmeye yardımcı olan etkinlik, klinik pratikte kullanılacak ipuçları üzerine de beyin fırtınası yapılmasına olanak sağladı.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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