Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSeyahat TatilTek başına seyahat eden kadınların ortak özellikleri
10.10.2019 - 12:38 |

Tek başına seyahat eden kadınların ortak özellikleri

Her ülkede, her yerde, herkesin başına her şey gelebilir, önemli olan riskleri en aza indirip gerisini akışına bırakmak. Kadın-erkek fark etmeksizin konfor alanından ayrılma konusunda tereddüt yaşayabiliriz. Tek başına seyahat eden kadınlara tüm ön yargılara ilaç gibi gelecek ortak özellikleri paylaştık. İşte yalnız seyahat eden kadınların ortak özellikleri...

Tek başına seyahat eden kadınların ortak özellikleri

Sosyal medya en büyük yardımcıları

Sosyal medya platformlarının günlük yaşamımızda eskisinden çok daha fazla ön planda olduğu bir gerçek. Kimileri sosyal medya araçlarını boş zaman eğlencesi ya da yararsız mecralar olarak ifade etse de sosyal medyadan güç alan, ertelediği, çekindiği ya da bir türlü karar veremediği seyahat planını sosyal medya gönderilerine bakarak hayata geçiren kadınlar var.
Yalnız seyahat eden kadınlar, daha seyahat planının ilk adımından itibaren sosyal medya platformları, blog yazarları ve seyahatle ilgili içeriklerden güç alarak ucuz uçak bileti bulma, seyahat rotası belirleme, konaklayacağı yeri seçme, seyahat destinasyonuna karar verme gibi konularda tek başına adım atıyor.

Kadın seyahat yazarlarının etkisi

İnternetin hayatımıza girmesi, sosyal medya platformlarının gelişmesi ve her şeyden öte seyahat edip seyahatleriyle ilgili içerik üretenlerin sayısının artmasıyla yalnız seyahat etmek isteyen kadınların ilham alabileceği çok sayıda örnek daha da görülebilir oldu.

Özgüven

Tek başına seyahat edenler, seyahatle ilgili tüm kararı tek başına almak durumunda. Tek başına seyahat eden kadınların yolda karşılaşabileceği sorunlara karşı çözüm üretme yeteneği ve özgüveni gelişiyor. Seyahatin ilk adımı olan planlamadan eve dönüşe kadar geçen tüm süreci baştan sona tek başına yürüten kadın gezgin, önceden farkında olmadığı özelliklerini de bu zaman diliminde keşfediyor.

Şehir efsanelerine kulak asmazlar

Yalnız yola çıkmayı aklına koyan kadın gezginler, zihin bulandıran şehir efsanelerini duymazdan gelerek, seyahatin detayları ile meşgul oluyor. Bütçe, kalış süresi ve görülmek istenen yerlere göre şekillenen seyahat rotası, şehir efsanelerinden uzaklaştıkça güzelleşiyor, dünyanın anlatılandan çok daha farklı bir yer olduğu ortaya çıkıyor.

Bağımsız karakterler

Yalnız seyahat eden kadınların karakter yapısı onların bağımsızlığı hakkında ipuçları içeriyor. Kendi rotasını kendi çizen, konaklayacağı hostel ya da otele kendi karar veren, gerektiğinde programını değiştiren, birkaç gün aralıksız yolda zaman geçirip hoşuna giden bir destinasyonda uzun süre dinlenen kadınların bağımsız karakter yapısına sahip olduğunu söylemek çok zor olmasa gerek.

 Kaynak: Turna

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

İstanbul Moda Haftası: 4. Gün

İstanbul Moda Haftası: 4. Gün
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Bilemediğiniz konulardan kaynaklı kayıplar gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden işlerinizde çözülmeler yaşayabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak size iyi gelecektir. İş hayatınızda alacağınız destekler işlerinizi kolay bitirmenizi sağlayabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek umutlarınızla ilgili projeler üretebilirsiniz. Sosyal konulara yöneleceğiniz zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. İşlerinizi tamamlayabilmek için şartlar lehinize çalışıyor. Uğraştığınız işle ilgili sorumluluklarınızı tamamlayabilmek için alternatif planlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiniz zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işlerde mücadele edebilirsiniz. Otorite figürleriyle iletişiminize özen göstermeniz de fayda var. Bürokratik engellere karşı dikkatli olun. Gelecek yönündeki projelerinizde olumlu geri dönüş alabilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Özgürleşmek için planlar yapabilir, seçtiğiniz bir konu üzerinde eğitim almaya başlayabilirsiniz. İnandığınız konuları paylaşmak için çevrenizle iletişim halinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir. İş hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için mücadele içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı konular gündeminizi oluşturabilir. Endişe ve korku duyduğunuz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Finansal konularınıza zaman ayırabilirsiniz. Yenilenme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir. İşlerinizde bürokratik engellere takılabilirsiniz. Gelecek yönünde yeni planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizde denge kurmak istediğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi uğraştıran işlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalara özen göstermenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için alternatif programlar yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular göz ardı etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. İşlerin tamamlanması ve gelecek yönünde düşünce ve projeler geliştirmek isteyebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar içindesiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte alternatif planlar yapmak uğraştığınız işler yönünden faydalı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek istediğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde göz önünde olmak sizi iyi hissettirecektir. Gelecek yönünde atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Keyif aldığınız yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirebilir ve onlar için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Geçmişte kalan konular gündeminize gelebilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. Babanızla ilgili olaylarla uğraşacağınız zamanlar var. İş hayatınızda uğraştığınız konuların tamamlandığını görebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu zamanlar var. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için mücadele edebilirsiniz. Gelecek yönünde yeni alternatif planlar yapabilirsiniz. İşlerinizi tamamlamak için kendinize fırsat tanımalısınız. Gün içinde kardeşlerinize vakit ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha kolay ilerleyebilirsiniz. Maddi konularla ilgili sorumluluklar almak zorunda olduğunuz bir gündesiniz. Gün içinde başkalarından gelecek desteklerle işlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz. İş hayatınızın geleceği ile ilgili yeni projeler geliştirebilirsiniz. Ticari anlaşmalara özenli yaklaşın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Geleceğiniz için alternatif fikirler üretip, bunları proje haline getirebilirsiniz. Hassasiyet gösterdiğiniz konulara daha fazla eğilmek isteyeceğiniz zamanlar var. Beden sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Öykü Yıldırım
Öykü YıldırımPratik Kahvaltı Seçenekleri
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanGöz Sağlığınızı Korumak İçin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinCinselliğin Gereksinimleri
Betül Yergök
Betül YergökHer Şeye Anlam Yükleme
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanPopüler Terapi: Duyu Bütünleme
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşEv Bitki Toprağı Nasıl Olmalı
Fulya Uçem
Fulya UçemMasseter Botoks Zararlı mı?
Begüm Kılıç
Begüm KılıçEstetiğin Pembe Hali
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus Tedavisi
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanÇekingenlik Kader Değil
En Çok İzlenen Videolar
#parayladeğilşefkatle: Hayvan sahiplenme hakkında her şey#parayladeğilşefkatle: Hayvan sahiplenme hakkında her şey
kafe-in | Kahvenin a'sı b'si c'sikafe-in | Kahvenin a'sı b'si c'si
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Dünya Kahve Günü ÖzelYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Dünya Kahve Günü Özel
Omurgayı güçlendiren hareket (Shoulder Bridge)Omurgayı güçlendiren hareket (Shoulder Bridge)

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşte dikkatli olalım

İşte dikkatli olalım

Argan yağının cilde faydaları nelerdir?

Argan yağının cilde faydaları nelerdir?

Makyaj ürünleri çok yönlü nasıl kullanılır?

Makyaj ürünleri çok yönlü nasıl kullanılır?

Saçlarınızı boyamadan önce nelere dikkat etmelisiniz?

Saçlarınızı boyamadan önce nelere dikkat etmelisiniz?

Sıradaki Haber