Tek başına seyahat eden kadınların ortak özellikleri

Sosyal medya en büyük yardımcıları

Sosyal medya platformlarının günlük yaşamımızda eskisinden çok daha fazla ön planda olduğu bir gerçek. Kimileri sosyal medya araçlarını boş zaman eğlencesi ya da yararsız mecralar olarak ifade etse de sosyal medyadan güç alan, ertelediği, çekindiği ya da bir türlü karar veremediği seyahat planını sosyal medya gönderilerine bakarak hayata geçiren kadınlar var.

Yalnız seyahat eden kadınlar, daha seyahat planının ilk adımından itibaren sosyal medya platformları, blog yazarları ve seyahatle ilgili içeriklerden güç alarak ucuz uçak bileti bulma, seyahat rotası belirleme, konaklayacağı yeri seçme, seyahat destinasyonuna karar verme gibi konularda tek başına adım atıyor.

Kadın seyahat yazarlarının etkisi

İnternetin hayatımıza girmesi, sosyal medya platformlarının gelişmesi ve her şeyden öte seyahat edip seyahatleriyle ilgili içerik üretenlerin sayısının artmasıyla yalnız seyahat etmek isteyen kadınların ilham alabileceği çok sayıda örnek daha da görülebilir oldu.

Özgüven

Tek başına seyahat edenler, seyahatle ilgili tüm kararı tek başına almak durumunda. Tek başına seyahat eden kadınların yolda karşılaşabileceği sorunlara karşı çözüm üretme yeteneği ve özgüveni gelişiyor. Seyahatin ilk adımı olan planlamadan eve dönüşe kadar geçen tüm süreci baştan sona tek başına yürüten kadın gezgin, önceden farkında olmadığı özelliklerini de bu zaman diliminde keşfediyor.

Şehir efsanelerine kulak asmazlar

Yalnız yola çıkmayı aklına koyan kadın gezginler, zihin bulandıran şehir efsanelerini duymazdan gelerek, seyahatin detayları ile meşgul oluyor. Bütçe, kalış süresi ve görülmek istenen yerlere göre şekillenen seyahat rotası, şehir efsanelerinden uzaklaştıkça güzelleşiyor, dünyanın anlatılandan çok daha farklı bir yer olduğu ortaya çıkıyor.

Bağımsız karakterler

Yalnız seyahat eden kadınların karakter yapısı onların bağımsızlığı hakkında ipuçları içeriyor. Kendi rotasını kendi çizen, konaklayacağı hostel ya da otele kendi karar veren, gerektiğinde programını değiştiren, birkaç gün aralıksız yolda zaman geçirip hoşuna giden bir destinasyonda uzun süre dinlenen kadınların bağımsız karakter yapısına sahip olduğunu söylemek çok zor olmasa gerek.

Kaynak: Turna