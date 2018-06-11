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    HaberlerEtkinlikTek bir gün, milyonlarca mutluluk
    11.06.2018 - 14:05 |

    Tek bir gün, milyonlarca mutluluk

    Türkiye’de başlayan ve yaratıcısı Belgin Aksoy Berkin’in tüm dünyaya hediye ettiği Global Wellness Day’in 7incisi Küçükçiftlik Park’ta kutlandı.

    Tek bir gün, milyonlarca mutluluk

    6500 Kişi İyi Yaşama Evet Dedi!

    Türkiye’deki kutlamayla birlikte aynı gün 115 ülkede yaklaşık 5 bin noktada halka açık ve ücretsiz olarak çeşitli etkinliklerle kutlanan gün “iyi yaşam” kavramını tüm dünyanın gündemine taşıdı. Etkinlik Küçükçiftlik Park’ta 6500 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Dünyada ise sabahın erken saatlerinde Yeni Zelanda’da meditasyon ile başlayan kutlamalar Hawaii’de danslarla son buldu.

    “Bir Gün Tüm Yaşamınızı Değiştirebilir”

    Bu yıl Birleşmiş Millet Resmi Takvimi’ne de girmeye hazırlanan Global Wellness Day’in ana teması “Çocukların Wellness’ı”ydı.

    Katılımcılar Dilara Koçak ve Prof. Dr. Murat Aksoy ile “İyi Yaşam Yolculuğu”, Gül Kaynak ile detoks, Eser Mutlu ile “Kahkaha Terapisi”, Dr. Ümit Aktaş ile “İlaçsız Yaşam”, Aret Vartanyan ile “Nereye Gidiyorsun?” ve Metin Hara’nın “İyilik Kazanacak” konuşma ve workshoplarına katıldı.

    Tek bir gün, milyonlarca mutluluk

    Ayşegül Demirsoy‘un Zumba, Gem Akcam’la Yoga ve Murat Berkin ile Pilates etkinliğine ise yüzlerce kişi katıldı.

    Etkinliklere ek olarak tüm gün çocuklar için çocuk yogası, tang-run, çocuk zumbası gibi özel aktiviteler de gerçekleştirildi.

    Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekletirilen Global Wellness Day her yıl Haziran ayının ikinci cumartesi günü kutlanıyor.

    Tek bir gün, milyonlarca mutluluk

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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