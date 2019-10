Tek gecede 4 konser!

“Music is Fun” teması ile İstanbul’daki konser serisine devam eden Lenovo’dan müzikseverlere müthiş bir yeni yıl sürprizi daha!

Lenovo, Brazzaville, Health ve Chromatics gibi konserlerden sonra şimdi de bağımsız İstanbullu elektronik müzik plak şirketi Remoov ve bünyesinde yer alan dört grup ile label gecelerine kaldığı yerden devam ediyor.

15 Ocak Cumartesi günü, “Man With A Plan, She Past Away, Ramadan ve Bon Mod” konserleri ile IKSV-Salon’da müzikseverlerle buluşacak olan Remoov grupları, sergileyecekleri eşsiz performanslarla, müzik severlere dans dolu bir Cumartesi gecesi vaat ediyor.

Lenovo, eğlence ile teknolojiyi buluşturmaya devam ediyor. Özellikle dizüstü bilgisayar teknolojisinde getirdiği yeniliklerle sektördeki konumunu sağlamlaştıran Lenovo, Music is Fun teması ile gerçekleştirdiği konserlere, tek gecede tam 4 farklı grup ile yenilerini ekledi.



Lenovo’dan bağımsız dans müzik kolektifi Remoov ile tam bağımsız eğlence!

Lenovo’nun sponsorluğunda, Ekim ayından itibaren, her ay farklı yabancı müzik gruplarını sahneye çıkaran “Music is Fun by Lenovo” serisinin Ocak ayı konukları, Remoov grupları, 15 Ocak’ta rocktronica ve microhouse ritmleri ile kulaklarınızın pasını silecek.

İki yıllık geçmişe sahip bağımsız dans müzik kolektifi Remoov, label gecelerine kaldığı yerden devam ediyor. Gecede, rocktronica ve micro house ritmlerinin açılışını Remoov’un en yeni grubu Men With A Plan ile yapacak. Hemen ardından yer altı müzik dünyasının en renkli ismi Ramadan, geceye özel hazırlayacağı sıra dışı bir şov ile Salon sahnesini ele geçirecek. Müziklerini 80’ler elektro ve disko soundu üzerine kurgulayan Remoov’un yüksek enerjili grubu Bon Mod ise yeni çıkaracak Idolize Yourself albümünün coşkusunu dinleyicilerle paylaşıyor olacak. Gecenin kapanışını ise sıra dışı performansları ile bir hayli ilgi toplayan She Past Away gerçekleştirecek. Grup, new wave ve elektronika alt yapıda harmanladıkları parçaları ve endüstriyel tarzda sahne görselleriyle, dinleyicilerin yüksek enerjisini beşe katlayacak! Remoov konserlerinden dinlemeye alışık olduğumuz De Rien, Emre Özalp, Mr. Sür ve DJ Doll ise dj setleri ile geceye eşlik edecek.

Tarih: 15 Ocak 2010, Cumartesi

Mekan: IKSV Salon

Konser: 22.30

Bilet: Tam Ayakta: 22,50 TL / Öğrenci Ayakta: 17,00 TL