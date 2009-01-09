BİST99.838-0,38EURO6,36-0,56USD5,73-0,73ALTIN277,51-0,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlik‘Tek Günlük Festival’
    09.01.2009 - 03:05 |

    ‘Tek Günlük Festival’

    İSTANBUL Modern Sinema ve SİYAD işbirliğiyle “Bir Günlük Festival” adında bir etkinlik başlıyor

    ‘Tek Günlük Festival’

    Altı ay boyunca sürmesi planlanan etkinliğin ilki yarın yapılacak. Gün boyunca, İstanbul Modern’de SİYAD’ın seçtiği dört film izleyici karşısına çıkacak. “70’lerden Bugüne Türk Sineması’nda Erkekler” teması kapsamında gösterilecek dört film, Yılmaz Güney ve Atıf Yılmaz’ın “Zavallılar”ı, Orhan Oğuz’un “İki Başlı Dev”i, Serdar Akar’ın “Gemide”si ve Nuri Bilge Ceylan’ın “İklimler”i olarak belirlendi. Bu filmler eşliğinde, son 40 yılda Türk sinemasındaki erkek temsillerinin değişimine tanık olunabilir.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

      Nöbetçi eczane adresleri | Bugün eczaneler saat kaça kadar açık? Bugün ve 29 Ekim nöbetçi eczaneler

      KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

      KYK burs sonuçları bekleniyor! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

      Spor salonunda kan davası cinayeti!

      Spor salonunda kan davası cinayeti!

      Sıradaki Haber