‘Tek Günlük Festival’

Altı ay boyunca sürmesi planlanan etkinliğin ilki yarın yapılacak. Gün boyunca, İstanbul Modern’de SİYAD’ın seçtiği dört film izleyici karşısına çıkacak. “70’lerden Bugüne Türk Sineması’nda Erkekler” teması kapsamında gösterilecek dört film, Yılmaz Güney ve Atıf Yılmaz’ın “Zavallılar”ı, Orhan Oğuz’un “İki Başlı Dev”i, Serdar Akar’ın “Gemide”si ve Nuri Bilge Ceylan’ın “İklimler”i olarak belirlendi. Bu filmler eşliğinde, son 40 yılda Türk sinemasındaki erkek temsillerinin değişimine tanık olunabilir.