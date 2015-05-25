Tek Leylek Festivali 30 Mayıs'ta başlıyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçmiş yıllarda yaşanan ilgisizlik sebebiyle, turizm potansiyelinin yeterince ortaya çıkarılamadığı Eskikaraağaç bölgesinin, Türkiye ve dünya genelinde hak ettiği değeri görebilmesi amacıyla, 11. Leylek Festivali’ne büyük önem verdiklerini söyleyerek, organizasyon sayesinde, Eskikarağaç’taki büyük kültürel zenginliğin, Bursa ve Türkiye genelinde yeniden gözler önüne serileceğini ifade etti.

Bursa, 23.05.2015 – Karacabey Belediyesi, ilçenin her alanda kalkınmasına yönelik gerçekleştirdiği birbirinden başarılı çalışmaların ardından, marka kent Bursa’nın, Türkiye ve dünya genelinde farklı kültürel zenginliklerinin tanıtımına destek olmak amacıyla, geçtiğimiz yıl ilk kez kendi bünyesinde gerçekleştirdiği leylek festivali ile bu yıl büyük ses getirmeye hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan’ın yoğun çalışmaları sonucunda, Türkiye’nin tek leylek festivaline ev sahipliği yapan Karacabey’in Eskikarağaç Köyü’nde , “11. Leylek Festivali” hazırlıkları tüm titizliğiyle devam ederken, organizasyonun bu yıl, ilçedeki turizm potansiyelini ortaya çıkarması adına çok daha başarılı sonuçlar vermesi bekleniyor.

Önceki yıllarda yaşanan ilgisizlik nedeniyle, Karacabey’in etkisinden uzak gerçekleştirilen ve şenlik olarak adlandırılan etkinlikler, Belediye Başkanı Ali Özkan’ın kararlı tutumuyla birlikte, geçen yıl ilk olarak Karacabey Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş ve organizasyon ülke çapında büyük beğeni toplamıştı.

“Hazırlıklar Son Aşamada”

Karacabey Belediyesi tarafından, bu yıl 11.’si düzenlenecek “Eskikaraağaç Leylek Festivali” çalışmaları kapsamında, Belediye Başkanı Ali Özkan, Avrupa’da “Leylek Köyü” ilan edilen organizasyonun gerçekleştirileceği Eskikaraağaç’ta sık sık incelemelerde bulunurken, belediye tarafından hazırlanan yeni leylek yuvalarının, köyde belirlenen alanlara asılma işlemi de tamamlandı.

30-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye’nin ilk ve tek leylek festivalinin, bölgedeki turizm varlığının ülke ve dünya genelinde yaygınlaştırılması noktasında büyük önem taşıdığını vurgulayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, organizasyon hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini belirterek, bu yılki festivalin önceki yıllara göre çok daha verimli ve coşkulu geçeceğini ifade etti.

Kuş Gözlemleri ve Akademik Çalışmalar Festival’e Kimlik Kazandırıyor

Eskikaraağaç bölgesinin, bugüne dek turizm pastasından yeterince pay alamamasının üzüntü verici olduğunu kaydeden Özkan, göreve geldiklerinden beri, Karacabey’in her alanda kalkınması adına büyük bir tempoyla çalışmalarını sürdürdüklerini anımsatarak, leylek festivalinin kusursuz geçmesi için belediye olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

“Uluabat’ın parlayan yıldızı Eskikarağaç olacak” diyen Özkan, geçmiş yıllarda ilgisiz kalınan bölgeye göreve gelmelerinden bu yana sahip çıktıklarını belirterek, Eskikaraağaç’ın yalnızca Bursa ve Türkiye genelinde değil, dünya çapında turizm için büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırdığına dikkat çekerek, bölgenin hak ettiği değere ulaşacağına dair inancının tam olduğunu söyledi.

Özkan açıklamasında; “Bu yıl etkinliğin resmi başlangıcından önce akademik bir çalışma ve kuş gözlem aktiviteleri de var. Amacımız bölgenin doğal güzelliklerini korumak, bölge köylüsünün şartlarını iyileştirmek ve Karacabey’de doğaseverler için uygun ortamı oluşturmak. Bu sayede Karacabey Longozu gibi değerlerimiz de ön plana çıkacak. Bölgede leylek yuvalarını koruyan sakinlere ödüllendirme yapıyoruz. Sürekli eğitim çalışmaları sürdürülüyor. Festival kapsamında yapılacak etkinliklerin müzik şiddetine kadar tüm detayları leylekleri rahatsız etmeyecek şekilde planladık” dedi.

Bölge ile ilgili önemli projeleri hayata geçirmek için belediye olarak kolları sıvadıklarını müjdeleyen Başkan Ali Özkan, “Eskikaraağaç’ta yapmayı planladığımız iskele projesiyle birlikte, bölge sakinleri ve dışarıdan gelecek turistler için hem kolaylık, hem de muhteşem bir görsel ziyafet yaşama imkânı sağlanacak. Ayrıca sosyal donatı alanları ve yürüyüş yolu çalışmalarıyla beraber, bölgenin doğal güzellikleri daha da ortaya çıkacak. Tüm vatandaşlarımızı 30-31 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz leylek festivalimize davet ediyoruz” dedi.