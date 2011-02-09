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    HaberlerEtkinlikTek sevgilim İstanbul diyenlere özel parti
    09.02.2011 - 16:31 |

    Tek sevgilim İstanbul diyenlere özel parti

    Sheraton Oteli’nin 26. Katında yer alan Qubbe İstanbul’da sevgililer gününde alternatif parti

    Tek sevgilim İstanbul diyenlere özel parti

    12 Şubat akşamı I LOVE ISTANBUL single’ı ile büyük çıkış yapan, son dönemin en popüler DJ’i Emrah İş’in müzikleri eşliğinde Romanyalı güzel yıldız Aimi’nın dünyanın dört bir yanından popüler parçaları yorumlayacağı Sevgililer Günü partisinde sevgiliniz olması şart değil.


    Birbirinden farklı enstrümanların renklendireceği İstanbul konseptli partide belki ‘Kız Kulesi’, belki de ‘Galata Kulesi’ locasında oturacak, surpriz şovlar eşliğinde eğlenceye doyacaksınız. İstanbul’a 26. kattan bakarken, bir anda şehrin kokusunu duyacak ve sabaha kadar eğleneceksiniz. Fiyatları 50 TL’den başlayan gecede loca ve stand alternatiflerinin yanı sıra, çift kişilik konaklama ve parti girişi imkanı da düşünüldü.


    Biletler Biletix ve Qubbe İstanbul Satış Ofisinde

    www.qubbeistanbul.com
    Qubbe Özel Rezervasyon Hattı: 0 212 285 12 12

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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