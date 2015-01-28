28.01.2015 - 17:53 |
Tekfen Filarmoni’den yılın ilk konseri
Tekfen Filarmoni, 6 Şubat Cuma günü, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda Singapurlu konuk şef Darrell Ang yönetiminde yeni yılın ilk konserini verecek.
Asya kıtasının en “Sevilen 50 Erkeği” arasında gösterilen Darrell Ang tarafından yönetilen Orkestra, Mozart’ın 21 no’lu, Do Majör (KV 467) Piyano Konçertosu’nda ünlü piyanist Elena Bashkirova’ya eşlik edecek. Konser, Offenbach’ın ‘Orfeus Cehennemde’ Operası Uvertürü ile başlayacak ve Şostakoviç’in kendi ifadesine göre “en şeffaf, yalın ve morali yüksek” 9. Mi bemol Majör Senfonisi ile sona erecek.