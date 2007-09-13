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    HaberlerEtkinlikTekin ve Toptaş Viyana’da...
    13.09.2007 - 00:00 |

    Tekin ve Toptaş Viyana’da...

    Latife Tekin ve Hasan Ali Toptaş, Viyana’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sonbaharda Edebiyat Festivali’nin konuğu oluyorlar. Viyana’da büyük ilgi gören festival,  bu sene 9-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Alte Schmiede’nin edebiyat etkinlikleri dahilinde yapılan festival kapsamında Latife Tekin “Berji Kristin Çöp Masalları”, “Sevgili Arsız Ölüm” ve “Unutma Bahçesi”nden bölümler okurken, Hasan Ali Toptaş da Almanca yayımlanan “Gölgesizler” üzerine düzenlenecek toplantılara katılacak.
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