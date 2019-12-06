Tekrarlayan anormal vajinal akıntı

Jinekoloji polikliniğine başvuru sebeplerinin en başında vajinal akıntı şikayeti gelmektedir. Birçok sebepten kaynaklanan akıntı şikayeti en sık olarak rahim ağzı veya vajinanın enfeksiyonundan kaynaklanmaktadır. Nadir de olsa kötü huylu bir takım hastalıklarla birlikte olabileceğinden hafife alınmaması gereken bir şikayettir.

Vajinal akıntı, kadın üreme sisteminde önemli bir temizlik işlevi görür. Vajina ve rahim ağzındaki bezler tarafından yapılan sıvı ölü hücreleri ve bakterileri uzaklaştırır. Bu vajinayı temiz tutar ve enfeksiyonu önlemeye yardımcı olur. Çoğu zaman, vajinal akıntı tamamen normaldir. Adet döngüsünün düzenine bağlı olarak koku, renk, miktar değişiklik gösterebilir. Örneğin, yumurtladığınızda, emzirme sırasında veya cinsel olarak uyarıldığınızda daha fazla akıntı olabilmektedir. Bu değişikliklerin hiçbiri alarm nedeni değildir. Ancak renk, koku veya tutarlılık normalden oldukça farklı görünüyorsa, özellikle de vajinal kaşıntı veya yanma varsa, bir enfeksiyon veya başka bir durumla karşılaşılabilir.

Tekrarlayan vajinal akıntının sebepleri nelerdir?

Vajinanın normal bakteri dengesindeki herhangi bir değişiklik koku, renk veya akıntı dokusunu etkileyebilir. Vajinal akıntının artmasını birçok nedeni olabilir:

Antibiyotik veya steroid kullanımı

Bakteriyel vajinoz, hamile kadınlarda görülen bir bakteriyel enfeksiyon

Doğum kontrol hapları

Rahim ağzı kanseri

Chlamydia veya gonorrhea (STD), cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

Diyabet

Ameliyat sonrası pelvik enfeksiyon

Pelvik inflamatuar hastalık (PID)

Trikoniyaz, tipik olarak kasılmış ve korunmasız cinsel ilişkiden kaynaklanan paraziter bir enfeksiyon

Vajinal atrofi, menopoz döneminde vajinal duvarların incelmesi ve kuruması

Vajinit, vajina içinde veya çevresinde tahriş

Maya enfeksiyonları

Nasıl tedavi edilir?

Tedavi şekli akıntının sebebine göre farklılık göstermektedir. Kronikleşmiş yani tekrar eden vajinal akıntı muhtemelen kronik vajinit nedeniyle olmaktadır. Klasik ağızdan hap şeklinde veya vajinal fitil şeklinde kullanılan antibiyotikler bazen etkisiz kalabilmektedir. Bu durumda farklı alternatif tedaviler uygulamak tedavi için gereklidir. Tekrarlayan vajinal akıntının mutlaka ciddiye alınıp kontrol ve tedavi edilmesi gerekir.

Ayrıca vajinal akıntıyı önlemek için çeşitli hijyenik önlemler alınabilir. Vajinayı temiz tutmak, kozmetik ürünlerle yıkamamak, %100 pamuklu iç çamaşırı kullanmak alınacak kişisel hijyen tedbirleri arasındadır.

Op. Dr. Tamer Gültekin