Tekrarlayan anormal vajinal akıntı
Vajinal akıntı birçok kadının yaşadığı bir durumdur. Uzun süre devam eden ya da tekara eden vajinal akıntılar ise endişeye sebep olabilmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Gültekin, tekrarlayan anormal vajinal akıntı sebeplerini ve tedavilerini anlattı.
Jinekoloji polikliniğine başvuru sebeplerinin en başında vajinal akıntı şikayeti gelmektedir. Birçok sebepten kaynaklanan akıntı şikayeti en sık olarak rahim ağzı veya vajinanın enfeksiyonundan kaynaklanmaktadır. Nadir de olsa kötü huylu bir takım hastalıklarla birlikte olabileceğinden hafife alınmaması gereken bir şikayettir.
Vajinal akıntı, kadın üreme sisteminde önemli bir temizlik işlevi görür. Vajina ve rahim ağzındaki bezler tarafından yapılan sıvı ölü hücreleri ve bakterileri uzaklaştırır. Bu vajinayı temiz tutar ve enfeksiyonu önlemeye yardımcı olur. Çoğu zaman, vajinal akıntı tamamen normaldir. Adet döngüsünün düzenine bağlı olarak koku, renk, miktar değişiklik gösterebilir. Örneğin, yumurtladığınızda, emzirme sırasında veya cinsel olarak uyarıldığınızda daha fazla akıntı olabilmektedir. Bu değişikliklerin hiçbiri alarm nedeni değildir. Ancak renk, koku veya tutarlılık normalden oldukça farklı görünüyorsa, özellikle de vajinal kaşıntı veya yanma varsa, bir enfeksiyon veya başka bir durumla karşılaşılabilir.
Tekrarlayan vajinal akıntının sebepleri nelerdir?
Vajinanın normal bakteri dengesindeki herhangi bir değişiklik koku, renk veya akıntı dokusunu etkileyebilir. Vajinal akıntının artmasını birçok nedeni olabilir:
- Antibiyotik veya steroid kullanımı
- Bakteriyel vajinoz, hamile kadınlarda görülen bir bakteriyel enfeksiyon
- Doğum kontrol hapları
- Rahim ağzı kanseri
- Chlamydia veya gonorrhea (STD), cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
- Diyabet
- Ameliyat sonrası pelvik enfeksiyon
- Pelvik inflamatuar hastalık (PID)
- Trikoniyaz, tipik olarak kasılmış ve korunmasız cinsel ilişkiden kaynaklanan paraziter bir enfeksiyon
- Vajinal atrofi, menopoz döneminde vajinal duvarların incelmesi ve kuruması
- Vajinit, vajina içinde veya çevresinde tahriş
- Maya enfeksiyonları
Nasıl tedavi edilir?
Tedavi şekli akıntının sebebine göre farklılık göstermektedir. Kronikleşmiş yani tekrar eden vajinal akıntı muhtemelen kronik vajinit nedeniyle olmaktadır. Klasik ağızdan hap şeklinde veya vajinal fitil şeklinde kullanılan antibiyotikler bazen etkisiz kalabilmektedir. Bu durumda farklı alternatif tedaviler uygulamak tedavi için gereklidir. Tekrarlayan vajinal akıntının mutlaka ciddiye alınıp kontrol ve tedavi edilmesi gerekir.
Ayrıca vajinal akıntıyı önlemek için çeşitli hijyenik önlemler alınabilir. Vajinayı temiz tutmak, kozmetik ürünlerle yıkamamak, %100 pamuklu iç çamaşırı kullanmak alınacak kişisel hijyen tedbirleri arasındadır.
Op. Dr. Tamer Gültekin