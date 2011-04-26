Temps D’images 2011 Festivali Soaked konseriyle kapanıyor!

garajistanbul’da gerçekleşen, imajın performansla buluştuğu festival, 30 Nisan’da Soaked konseriyle sona erecek.

Canlı elektronik müziği ve kendi tasarladıkları görsellerden oluşan, sıra dışı sahne showlarıyla Soaked son günlerin en çok konuşulan gruplarından. 80’li yılların izlerini 2000’lerin elektronik alt yapısıyla başarılı şekilde birleştiren Soaked, Synth-Pop’a yeni bir sound getirme konusunda çok başarılı. Kusursuzca bestelenmiş ve üretilmiş İngilizce sözlü parçaları heyecan verici elektronik altyapılar ve güçlü vokallerle bütünleştiren grup sahnedeki %100 canlı performanslarında kendi parçalarının yanı sıra coverlara da yer veriyor. Müziğiyle de sahnesiyle de baştan çıkarıcı, bu becerikli müzisyenlerin ürettikleri işler uluslararası grupların klasmanında. “İngiltere’nin Yeni Dalga döneminden ithal” tadındaki Soaked’un aslen İstanbullu oldukları ise kolayca unutulabiliyor. Yüksek enerjili, seksi ve kışkırtıcı canlı elektronik performanslarıyla 2011’e sıkı bir giriş yapan Soaked, sahne performanslarını beş kişi ve bir görsel yönetmenle gerçekleştiriyor. Grup, synth-pop ve elektronik müzik sevenlerin yanı sıra, alışılagelmiş sound’ların dışında yeni olanı takip edenler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Soaked bu konserde de müziklerini kendi tasarımlarından oluşan sıra dışı bir görsellikle birleştirmeye devam edecek.



Gösterim Tarihi: 30 Nisan 2011, Cumartesi

Kapı açılış: 22.00

Bilet Ücreti: Tam:35 TL Öğrenci: 25 TL