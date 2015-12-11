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    HaberlerEtkinlikTeoman, Duman ve Ümit Besen bu festivalde
    11.12.2015 - 13:54 |

    Teoman, Duman ve Ümit Besen bu festivalde

    Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen Vodafone FreeZone Festivali; Teoman, Duman, Ümit Besen, Gaye Su Akyol ve daha birçok sürpriz isimle 20 Aralık Pazar günü Volkswagen Arena’da binlerce genci ağırlayacak.

    Teoman, Duman ve Ümit Besen bu festivalde

    Vodafone Türkiye'nin "Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa" sloganıyla hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone, 25 yaş ve altı gençlere yepyeni özgürlük alanları yaratmaya 5.yılında da devam ediyor.

    Rock müziğinin efsane isimleri Teoman ve Duman’ın sahne alacağı Vodafone FreeZone Festivali’nde Deniz Tekin, Gaye Su Akyol, Son Feci Bisiklet, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Yok Öyle Kararlı Şeyler ve daha birçok sürpriz isim de gençlerle buluşacak.

    Şarkılarıyla tüm nesillerin kalbine taht kuran, “Nikah Masası” ve “Okul Yolunda” gibi efsane şarkılara imza atan usta sanatçı Ümit BesenVodafone FreeZone Festivali’ndegeçmişten günümüze sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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