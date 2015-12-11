Teoman, Duman ve Ümit Besen bu festivalde

Vodafone Türkiye'nin "Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa" sloganıyla hayata geçirdiği gençlik markası Vodafone FreeZone, 25 yaş ve altı gençlere yepyeni özgürlük alanları yaratmaya 5.yılında da devam ediyor.

Rock müziğinin efsane isimleri Teoman ve Duman’ın sahne alacağı Vodafone FreeZone Festivali’nde Deniz Tekin, Gaye Su Akyol, Son Feci Bisiklet, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Yok Öyle Kararlı Şeyler ve daha birçok sürpriz isim de gençlerle buluşacak.

Şarkılarıyla tüm nesillerin kalbine taht kuran, “Nikah Masası” ve “Okul Yolunda” gibi efsane şarkılara imza atan usta sanatçı Ümit BesenVodafone FreeZone Festivali’ndegeçmişten günümüze sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak.