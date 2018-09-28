Tepe Nautilus’ta Şehre Dönüş Festivali
Şehre Dönüş Festivali 3 gün boyunca dopdolu bir programla sizleri bekliyor. Tepe Nautilus ziyaretçileri festival boyunca zumba gösterisi, atölye çalışmalarıyla eğlenirken, doğal ürünler pazarında organik tatları deneyimleyecek. Minik ziyaretçiler ise çocuk atölyelerinde eğlenirken öğrenecek.
Açıldığı günden bu yana Kadıköy’ün kalbi haline gelen, gerçekleştirdiği etkinliklerle fark yaratan Tepe Nautilus, bu kez de tasarım ürünleri içeren alışveriş stantları, atölyeleri ve gösterileri ile eğlence dolu bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 28-29-30 Eylül tarihlerinde etkinlik alanında gerçekleşecek festivalde, ziyaretçiler Dj performansı ve zumba ile müziğe ve dansa doyarken, yetişkin ve çocuklar için özel atölyelerde birbirinden farklı etkinliklerle yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayacaklar.
Festival, her yaşa ve tüm ziyaretçilere hitap eden aktiviteleri, zengin ve eğlenceli programıyla şehre dönüş yapan İstanbullulara keyifli anlar yaşatacak.
Festival Programı
28 Eylül Cuma
13.00 – 17.00: Vine Bedding ile köpük hamur oyun atölyesi
Küçük Bahçelerim ile Terrarium Atölyesi
Arm’s Party ile Şifalı taş bileklik yapım atölyesi
18.00 – 19.00: Yıldız Dans Akademisi \ Zumba
29 Eylül Cumartesi
13.00 – 15.00 – 17.00: Vine Bedding ile Oyun Atölyeleri
Ahşap boyama & eskitme teknikleri atölyesi
Küçük Bahçelerim ile Terrarium Atölyesi
Rem Store ile taş boyama atölyesi
14.00 – 16.00 – 18.00: Yıldız Dans Akademisi \ Zumba
30 Eylül Pazar
12.30 – 16.30: Küçük Bahçelerim ile Terrarium Atölyesi
Vine Bedding ile Oyun Atölyeleri
Rem Store ile taş boyama atölyesi
14.00 – 15.30 – 18.00: Yıldız Dans Akademisi \ Zumba