Tepe Nautilus’ta Şehre Dönüş Festivali

Açıldığı günden bu yana Kadıköy’ün kalbi haline gelen, gerçekleştirdiği etkinliklerle fark yaratan Tepe Nautilus, bu kez de tasarım ürünleri içeren alışveriş stantları, atölyeleri ve gösterileri ile eğlence dolu bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 28-29-30 Eylül tarihlerinde etkinlik alanında gerçekleşecek festivalde, ziyaretçiler Dj performansı ve zumba ile müziğe ve dansa doyarken, yetişkin ve çocuklar için özel atölyelerde birbirinden farklı etkinliklerle yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayacaklar.

Festival, her yaşa ve tüm ziyaretçilere hitap eden aktiviteleri, zengin ve eğlenceli programıyla şehre dönüş yapan İstanbullulara keyifli anlar yaşatacak.

Festival Programı

28 Eylül Cuma

13.00 – 17.00: Vine Bedding ile köpük hamur oyun atölyesi

Küçük Bahçelerim ile Terrarium Atölyesi

Arm’s Party ile Şifalı taş bileklik yapım atölyesi

18.00 – 19.00: Yıldız Dans Akademisi \ Zumba

29 Eylül Cumartesi

13.00 – 15.00 – 17.00: Vine Bedding ile Oyun Atölyeleri

Ahşap boyama & eskitme teknikleri atölyesi

Küçük Bahçelerim ile Terrarium Atölyesi

Rem Store ile taş boyama atölyesi

14.00 – 16.00 – 18.00: Yıldız Dans Akademisi \ Zumba

30 Eylül Pazar

12.30 – 16.30: Küçük Bahçelerim ile Terrarium Atölyesi

Vine Bedding ile Oyun Atölyeleri

Rem Store ile taş boyama atölyesi

14.00 – 15.30 – 18.00: Yıldız Dans Akademisi \ Zumba