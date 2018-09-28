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    HaberlerEtkinlikTepe Nautilus’ta Şehre Dönüş Festivali
    28.09.2018 - 09:49 |

    Tepe Nautilus’ta Şehre Dönüş Festivali

    Şehre Dönüş Festivali 3 gün boyunca dopdolu bir programla sizleri bekliyor. Tepe Nautilus ziyaretçileri festival boyunca zumba gösterisi, atölye çalışmalarıyla eğlenirken, doğal ürünler pazarında organik tatları deneyimleyecek. Minik ziyaretçiler ise çocuk atölyelerinde eğlenirken öğrenecek.

    Tepe Nautilus’ta Şehre Dönüş Festivali

    Açıldığı günden bu yana Kadıköy’ün kalbi haline gelen, gerçekleştirdiği etkinliklerle fark yaratan Tepe Nautilus, bu kez de tasarım ürünleri içeren alışveriş stantları, atölyeleri ve gösterileri ile eğlence dolu bir festivale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 28-29-30 Eylül tarihlerinde etkinlik alanında gerçekleşecek festivalde, ziyaretçiler Dj performansı ve zumba ile müziğe ve dansa doyarken, yetişkin ve çocuklar için özel atölyelerde birbirinden farklı etkinliklerle yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayacaklar.

    Festival, her yaşa ve tüm ziyaretçilere hitap eden aktiviteleri, zengin ve eğlenceli programıyla şehre dönüş yapan İstanbullulara keyifli anlar yaşatacak.
    Festival Programı

    28 Eylül Cuma

    13.00 – 17.00: Vine Bedding ile köpük hamur oyun atölyesi

    Küçük Bahçelerim ile Terrarium Atölyesi

    Arm’s Party ile Şifalı taş bileklik yapım atölyesi

    18.00 – 19.00: Yıldız Dans Akademisi \ Zumba

    29 Eylül Cumartesi

    13.00 – 15.00 – 17.00: Vine Bedding ile Oyun Atölyeleri

    Ahşap boyama & eskitme teknikleri atölyesi

    Küçük Bahçelerim ile Terrarium Atölyesi

    Rem Store ile taş boyama atölyesi

    14.00 – 16.00 – 18.00: Yıldız Dans Akademisi \ Zumba

    30 Eylül Pazar

    12.30 – 16.30: Küçük Bahçelerim ile Terrarium Atölyesi

    Vine Bedding ile Oyun Atölyeleri

    Rem Store ile taş boyama atölyesi

    14.00 – 15.30 – 18.00: Yıldız Dans Akademisi \ Zumba

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