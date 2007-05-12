12.05.2007 - 00:00 |
TersHane’ye başvurular 15 Mayıs’ta sona eriyor
Resim, grafik, illüstrasyon, heykel gibi farklı sanat dallarından çalışmaların üretildiği ve sergilendiği bir platform yaratma amacıyla düzenlenen TersHane Fabrika Günleri’nin ikincisi, 1 - 10 Eylül tarihleri arasında Tuzla Tershanesi’nde düzenlenecek.
2007 Tershane: Fabrika Günleri II, kültürel sınırlar ve geçişlerle birlikte göç olgusunu ele alıyor. Etkinliğe katılmak isteyenler, belirlenen kavrama ilişkin projelerini ya da bugüne dek yaptıkları çalışmaları içeren dosyaları
15 Mayıs 2007 tarihine kadar TersHane’nin Tuzla’daki adresine gönderebilir. Posta adresi: Sahilyolu Cad. Eski Kurt Kiremit Fabrikası İçi No: 5/6 Aydıntepe, Tuzla
Bilgi için:
15 Mayıs 2007 tarihine kadar TersHane’nin Tuzla’daki adresine gönderebilir. Posta adresi: Sahilyolu Cad. Eski Kurt Kiremit Fabrikası İçi No: 5/6 Aydıntepe, Tuzla
Bilgi için: