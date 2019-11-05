Test altındayız

Bugün ne yapılabilir? Bugün sert bir açı yapan Mars ve Pluton gücümüzü test eden koşullara, kimi zaman iddialaşmalara, güç mücadelesine işaret ediyor. Bu kombinasyon altında fiziksel açıdan zor şeyleri başarabiliriz ancak şiddet, yıkıcı durumlar ve özellikle de ilişkilerimizi zora sokabilecek tutumlarla da karşılaşabiliriz. Fiziksel risk oluşturabilecek koşullarda daha özenli olunmalı.

Nelerden kaçınmalı? Duygusal alanda oldukça kararlıyız. Ancak aşırı katılık ve duygusal yalnızlık ilişkilerimizde problemlere yol açabilir. Bugün daha toleranslı ve esnek olmaya bakalım. Hemen öğleden sonraki saatleri iyi değerlendirmeye bakalım. Bu saatlerde iletişim, eğitim ve medyaya ait konular, yolculuklar daha pozitif sonuçlar getirebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Köpek Yeteneklerimizi daha iyi kullanabiliriz. Bugün Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.