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    HaberlerEtkinlik"Tezgahçılar" 1. yaşlarını kutluyor
    15.01.2016 - 09:51 |

    "Tezgahçılar" 1. yaşlarını kutluyor

    Önde gelen sanatçı ve eğitmenleri bir araya getirerek birbirinden farklı eğitim ve atölyelere imza atan, bilgi paylaşım atölyesi Tezgahçılar 1’inci yaşını harika bir partiyle kutluyor.

    "Tezgahçılar" 1. yaşlarını kutluyor

    Her biri kendi alanında uzman üç girişimci; Bora Öğünç, Burak Bulut Yıldırım ve Burçak Yıldırım’ın bir araya gelmesiyle kurulan Tezgahçılar 1’inci yaşını kutluyor. Geçtiğimiz 1 yıl içerisinde kişisel gelişimden, iş ağı kurmaya, nefes tekniklerinden, dramaya, sosyal medyadan, içerik üretimine kadar pek çok farklı alanda atölyeler düzenleyerek kısa zamanda büyük ilgi gören Tezgahçılar, yepyeni sürprizlerini de açıklayacağı dopdolu bir doğum günü partisi hazırlıyor.

    16 Ocak Cumartesi akşamı Roxy Club İstanbul’da, Karnaval.com’un medya sponsorluğunda gerçekleşecek partide gece, süper müzikler eşliğinde “tezgah”ın birbirinden değerli eğitmenlerinin düzenlediği oyunlarla “Karnaval Alanı”nda başlayacak. Gecenin devamında ise Türkiye’nin en cool rock’ın roll üçlüsü The Ringo Jets ardından ise Dr. Evil ve Club Bangkok sahne alarak eğlence ve müziği doruğa ulaştıracak. Birbirinden eğlenceli sürprizlerle renklenecek bu rock’n roll dolu partiye herkes davetli.

    Etkinlik: Tezgahçılar Rock'n Roll Dolu Doğum Günü Partisi/Relansman

    Giriş: 35 TL (Daha önce eğitimlere katılanlara 23.30’a kadar ücretsiz)

    Tarih: 16 Ocak 2016, Cumartesi

    Kapı Açılış: 21.30

    Yer: ROXY CLUB İstanbul

    Sıraselviler Cad. Aslanyatağı Sok. No:1-3 Taksim

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