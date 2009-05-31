The Balkan Sounds Festivali başlıyor!

Balkan muziğinin en iyileri, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Maçka Küçükçiftlik Park`ta `The Balkan Soundz Festival` kapsamında bir araya geliyor.

Açıkhavada tüm gün boyunca Balkanların hareketli ve neşeli ezgilerini izleyiciyle buluşturucak olan bu etkinlik, Balkan muziği tarzında ülkemizde düzenlenen ilk festival olma ozelliğini de taşıyor.

The Balkan Soundz Festival, İstanbul`un en güzel yerlerinden birinde konumlanan yaz ayları boyunca yaklaşık 8.000 kişi kapasiteli bir açıkhava mekanı olarak birçok etkinliği ağırlayacak olan Küçükçiftlik Park`ta düzenlenecek.

Yabancı ve yerli toplam 6 grubun sahne alacağı festival, yaz sıcaklarından bunalan muzikseverleri Istanbul Boğazı`na cok yakın bir noktada, açıkhavada, Balkan muziğinin enerjik ritimleri eşliğinde muzik dinlemeye, dans etmeye, yemeye, içmeye, kısacası sınırsız eğlenceye davet ediyor.

The Balkan Soundz Festival kapsamında sahne alması kesinleşen ilk gruplar: BOBAN MARKOVIC ORKESTAR, FIREWATER, DELADAP!, SELİM SESLER ve KOLEKTİF ISTANBUL. Sahne alacak diğer gruplar ve festival hakkında tum bilgiler yakında.

Sınırlı sayıda indirimli biletler ise çok yakında Biletix'ten satışa çıkacak.