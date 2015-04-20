The Grand Tarabya'dan “Shape Your Body” programı

The Grand Tarabya’nın Boğaz’ın hemen yanı başındaki konumuyla, cennetten bir köşe sunan muhteşem SPA’sı Therapia, “Shape Your Body” programıyla vücudunuzu 5 günde yaza hazırlıyor.

Mirasının öneminin yanı sıra modern beklentilerin de bilinciyle baştan aşağı büyük bir heyecanla yenilenen; Boğaz’ın en özel yerinde, Tarabya Koyu’nda muhteşem bir konuma sahip olan The Grand Tarabya’nın SPA’sı Therapia, vücudunuzu yaza hazırlıyor.

Vücudunuzu forma sokmak ve şekil vermek için Therapia Spa’da pilates, spa, masaj ve özel bakımlarla dolu beş gün geçirmek yeterli.

Rezervasyon ve detaylar için spa.reception@thegrandtarabya.com ve (0212) 363 33 10 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

“Shape Your Body” Programı Detayları

1. Gün: Otele Giriş

Therapia Spa Alanlarının Kullanımı: Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu • Türk Hamamları • Aromatherapy Buhar Banyosu • Fin Sauna • Ice Gretto • Salyangoz Duş • Vip Dinlenme Alanı • Vip Hammam Lounge

Pilates Dersi ~ 60 dk: Hamamda köpük keyfi. Aromatik sabun kokusu ile çocuğunuzu şımartın. Yapılan hafif baskılı masaj rahatlamasına yardımcı olurken, aynı zamanda cildini de arındırır.

Geleneksel Türk Hamamı ~ 45 dak: Hamam’daki buhar cildinizi yumuşatarak sizi kese ve sabun masajına hazırlar. Therapia terapisti, geleneksel sabun masajı için tüm vücudunuzu kaplamadan önce, geleneksel kese eldiveniyle cildinizi ölü hücrelerden arındırır.

2. Gün: Kahvaltı

Therapia Spa Alanlarının Kullanımı

Yosun Banyosu ~ 20 dk: Cildi toksinlerden arındırır ve metabolizmayı hızlandırır.

Selülit Bakımı ~ 60 dk: Bakım ilk önce peeling ile başlar, derideki yağ dokularını parçalayan, sıkılaştıran ve cilde elastikiyet kazandıran özel bir maske uygulandıktan sonra, etkisini arttıracak özel kremlerle masaj uygulanarak son bulur. Faydası: Vücudunuza daha sıkı bir görünüm kazandırır, pürüzsüzleştirir.

Pilates Dersi ~ 60 dk

3. Gün: Kahvaltı

Therapia Spa Alanlarının Kullanımı

Sualtı Terapi ~ 20 dk: Terapist eşliğinde, özel küvet içinde vücudun çeşitli bölgelerine uygulanan kontrollü su basınç masajıdır. Ödemin atılmasına ve kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı olur.

Yosun Sargılama Bakımı ~ 40 dk: Cildinizi arındırır, nemlendirir, vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasını destekler, sıkılaşma sağlar.

Pilates Dersi ~ 60 dk

4. Gün: Kahvaltı

Therapia Spa Alanlarının Kullanımı

Volkanik Çamur Banyosu ~ 20 dk: Mineraller açısından çok zengindir, cildi arındırır, kan dolaşımını hızlandırır.

Selülit Bakımı ~ 60 dk

Pilates Dersi ~ 60 dk

5. Gün: Kahvaltı

Therapia Spa Alanlarının Kullanımı

Sualtı Terapi ~ 20 dk

Yosun Sargılama Bakımı ~ 45 dk

Pilates Dersi ~ 60 dk

6. Gün: Kahvaltı

Therapia Spa Alanlarının Kullanımı

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