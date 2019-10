THE HAUNTED Garajistanbul’da!

2000’li yılların önemli metal gruplarından THE HAUNTED, efsane grup AT THE GATES’in üyeleri tarafından kuruldu. Kısa sürede büyük ilgi çeken grup 2009 yılında geldikleri İstanbul’da kapalı gişe bir konser vermişti. Sekizinci albümlerini Exit Wounds adıyla yayınlayan THE HAUNTED, yeni albümü sonrası çıkacağı Avrupa turnesine İstanbul’u da dahil etti.



2015 yılının en önemli konserlerinden biri olacak olan THE HAUNTED İstanbul konseri 100% METAL serisi kapsamında 15 Mart gecesi Garajİstanbul’da gerçekleşecek. Konserin bilet fiyatları 1 Mart tarihine kadar 50 TL sonrasında 60 TL olacak.



THE HAUNTED konseri daha önceden Mr. Big, Asaf Avidan, Paul Gilbert, Richie Kotzen, God Is An Astronaut, Marty Friedman, Marillion, Marky Ramone, Rainbow, Leon Hendrix, Wardruna gibi isimlerin Türkiye konserlerini düzenleyen MOODLive organizasyonunda gerçekleşecek.