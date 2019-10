‘The Journey to Me’ sergisi Zorlu Center'da

Kendisini ‘Çağdaş Sanata Ulaşmanın En Kolay Yolu’ olarak tanımlayan Artnivo.com, yıl sonuna kadar Zorlu PSM Sanat Galerisi’ne konuk oluyor. Sıradışı, deneyimlenebilen ve genç sanatçıların yeni medya kullanımlarına ağırlık verdiği projeleriyle dikkat çeken galerinin ilk projesi, bir karma sergi olan ‘The Journey to Me’ (Kendime Yolculuk). Sergi 3 Temmuz’a kadar ziyarete açık olacak.

Dünyaca ünlü gösterileriyle çekim merkezi haline gelen Zorlu Performans Sanatları Merkezi ile nitelikli ve seçilmiş çağdaş sanat eserlerinin galeri mekanından çıkıp daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için kurulmuş online çağdaş sanat platformu Artnivo.com yeni bir işbirliğine başladı. Zorlu PSM Sanat Galerisi bundan böyle, yıl sonuna kadar yenilikçi ve sıradışı sergilere ev sahipliği yapacak.

İzleyici de katılacak...

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin ikonik yapısı içerisinde konumlanan galeri mekanının, alışılageldik galerilerin aksine izleyici ile iletişimde ve daha samimi bir yapıya sahip olduğunu düşünen Artnivo.com, Zorlu Sanat Galerisi’ni bir proje alanına dönüştürerek her sergide izleyiciyi şaşırtmayı hedefliyor. İşbirliği kapsamında kimi zaman mekana müdahale eden sergi düzenlemeleri, kimi zaman da izleyicinin katılımıyla gerçekleşecek çağdaş sanat projeleri tasarlanacak.

İlk sergi ‘The Journey to Me’

Bu işbirliğinin ilk projesi ‘The Journey to Me’ oldu. Genç sanatçıların portre üzerinden kendi üsluplarını geliştirme biçimine odaklanan sergi, Alper Aydın'ın otoportre niteliği taşıyan heykelinden esinleniyor.

‘Seni Olduğun Gibi Seviyorum...’

Ali Şentürk, Ahu Akkan, Alican Leblebici, Özer Toraman, Burak Dak, Eylül Ceren Ersöz, Burak Ata, Manolya Çelikler, Hayal İncedoğan ve Zeynep Beler'in çalışmalarının yer aldığı sergi, kobalt mavisi zemin üzerinde klasik dönem portre sergisi tarzında kurgulanıyor. Proje, izleyiciye çağdaş ile klasiğin kontrastını gözlemleme imkanı sunarken, farklı teknik ve üslupları kullanan genç kuşak sanatçıları tanıma fırsatı da yaratıyor. Hayal İncedoğan’ın ‘Seni Olduğun Gibi Seviyorum...’ adlı neon ışıklı yerleştirmesi ise serginin en dikkat çeken eserlerden biri... Sergi, 3 Temmuz’a kadar izlenebilir.

İlk defa bir video-art projesi sunulacak!

‘The Journey to Me’ sergisinin ardından Artnivo.com tarafından temsil edilen Erdal İnci, solo sergisiyle 8 Temmuz – 28 Ağustos tarihleri arasında Zorlu’da yer alacak. Bu sergi ile Zorlu PSM Sanat Galerisi ilk kez bir video-art projesine ev sahipliği yapmış olacak. İnci, sergisinde İstanbul'da yaptığı çekimlerle izleyiciye yeni bir İstanbul gösterecek.

14’üncü İstanbul Bienali'nin paralel etkinlikleri kapsamında yer alması planlanan ‘40 metre/ 4 duvar/ 8 küp’ projesi ise 6 Eylül'de başlayacak. Proje kapsamında galeri mekanı birbirini takip eden 8 odaya ayrılarak her bir oda izleyicinin deneyim yaşaması fikri üzerine kurgulanacak. İzleyici her odaya girdiğinde işin bir parçası olacak şekilde interaktif projelere katılabilecek. Proje ile farklı kesimlerden 4,000 kişiye ulaşılması hedefleniyor.