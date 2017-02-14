The Joy of Elegance partiyi kaçırmayın

Radyo Voyage’ın müzikleri ile başlayan gecemiz , Aslı Omağ’ın canlı performansı ile devam edip, gecenin ilerleyen saatlerinde ise sevgili DJ SELİM KASTORYANO’nun hareketli parçaları ile sürecektir.

Maxihaber (www.maxihaber.net), Radyo Voyage (www.radyovoyage.com), Medya Faresi (www.medyafaresi.com), Yabangee (www.yabangee.com) ve İstanbul Expats & Internationals Group gecenin Medya Sponsorları olarak destek verecekler.

Gecenin unutulmaz kareleriniyse Media Stüdyo Group çekecek.

Etkinliğe giriş ücretsiz olacak. Etkinliğe katılmak için Business Smart veya Smart Casual tarzda kıyafet giyinilmesi isteniyor.

İletişim:

Senem Selimi (507) 948 49 00

İstanbul Expats & Internationals Group on FB

Adres: AlanchaVişnezade Mahallesi. Şehit Mehmet Sok No:39 34357 Beşiktaş/İstanbul

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