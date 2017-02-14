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    HaberlerEtkinlikThe Joy of Elegance partiyi kaçırmayın
    14.02.2017 - 11:44 |

    The Joy of Elegance partiyi kaçırmayın

    Organizasyonu Parti Gurusu Senem Selimi tarafından yapılan 17 Şubat 2017 Cuma akşamı 21:00’de Alancha’da gerçekleşecek olan ‘’The Joy of Elegance’’ temalı parti eğlenceseverleri bekliyor.

    The Joy of Elegance partiyi kaçırmayın

    Radyo Voyage’ın müzikleri ile başlayan gecemiz , Aslı Omağ’ın canlı performansı ile devam edip, gecenin ilerleyen saatlerinde ise sevgili DJ SELİM KASTORYANO’nun hareketli parçaları ile sürecektir.

    Maxihaber (www.maxihaber.net), Radyo Voyage (www.radyovoyage.com), Medya Faresi (www.medyafaresi.com), Yabangee (www.yabangee.com) ve İstanbul Expats & Internationals Group gecenin Medya Sponsorları olarak destek verecekler.

    Gecenin unutulmaz kareleriniyse Media Stüdyo Group çekecek.
    Etkinliğe giriş ücretsiz olacak. Etkinliğe katılmak için Business Smart veya Smart Casual tarzda kıyafet giyinilmesi isteniyor.

    İletişim:
    Senem Selimi (507) 948 49 00

    İstanbul Expats & Internationals Group on FB
    Adres: AlanchaVişnezade Mahallesi. Şehit Mehmet Sok No:39 34357 Beşiktaş/İstanbul

    Tel: 0212 261 35 35

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