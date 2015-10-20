The Marmara Taksim’de Palamut Günleri

The Marmara Taksim bünyesinde yer alan TutiRestaurant, öğle servisinde misafirlerinisezonunen lezzetli balıklarından palamut ile karşılıyor. Ödüllü şeflerin hünerlielleriyle hazırladıkları palamutlar;konukların seçimine göre kömür ateşinde palamut ızgara, palamut tava ya da soğanlı palamutşaşlıkolarak farklı şekillerde pişiriliyor.

TutiRestaurant, palamut sezonu boyunca servis edeceği bu özel menü ile misafirlerine sos, garnitür ve salata tercihleriyle kendi menülerini tasarlama imkanı da sunuyor. Özel sos seçenekleri arasında balık sofralarının vazgeçilmezleri zeytinyağı ile limon, remoulade sos ve balsamik sirke ile zeytinyağı sosu bulunuyor.

Garnitürler ise maydanozlu patates püresi, tereyağlı sarımsaklı patates ve soğan yahnisi olarak menüde yer alıyor. Balıkseverlerpalamut menüsünü;kendi zevklerine göre roka, yer lahanası ve kuzukulağı salatası seçeneklerinden biriyle de zenginleştirebiliyor.

Palamut menüsü, öğle yemeğini Taksim Meydanı’nın hayat dolu manzarası eşliğinde yemek isteyenlere; özel sos, garnitür ve salatanın yanı sıra alkolsüz bir içecek eşliğinde KDV dahil 47 TL’den sunuluyor.