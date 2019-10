"The Wall" konserinin yıldızı Dave Kilminster geliyor!

İkili, birlikte çıkarttıkları "Closer to Earth" albümünde yer alan Losing My Religion, Rocket Man, Wish You Were Here gibi herkesin bildiği birçok şarkının yanı sıra rock tarihinin kilometre taşı olan şarkılar ve kendi solo albümlerinden de örneklerin yer aldığı bir repartuar ile müzikseverlerin karşısına çıkacaklar. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk kez Türkiye'de konser veren ve büyük beğeni toplayan ikili, bu sefer mini bir Türkiye Turnesi yapıyorlar. İstanbul'a ve şehrin insanlarına hayran kalan ünlü müzisyenler bu sefer programlarında 6 günlük bir boşluk yaratarak daha geniş kitlelerle müziklerini paylaşırken, farklı kültürleri ve yemekleri de tecrübe etmek istiyorlar. ??Dave Kilminster??1991 yılında “Guitarist” dergisi tarafından “yılın gitaristi” seçilen Dave Kilminster, son iki yılda Roger Waters’ın “Dark Side of the Moon” turnesinde lead gitarist ve vokalist olarak sahne aldı. John Wetton, Carl Palmer, Ken Rensley ve John Young’ın a aralarında bulunduğu birçok isimle çalışan gitarist, vokalist, ses mühendisi, prodüktör ve şarkı yazarlığı kariyerleriyle çok yönlü bir sanatçı bir olan Kilminster, Qango grubundan John Young’ın deyimiyle “Hendrix’ten bu yana gelmiş en iyi gitaristtir.” Enteresan bir özgeçmişe sahip olan Kilminster, aslen solak bir gitarcı olmasına rağmen geçirdiği bir trafik kazasının ardından diğer eliyle gitar çalmaya başlamıştır.??Murray Hockridge??Soul, rock, blues ve caz müzisyeni Murray Hockridge, harmanladığı vokal yorumlarıyla büyük saygınlık kazanmış bir solist ve şarkı yazarıdır. Üç oktavlık sesi ve yorum tarzı eleştirmenler tarafından Prince ve Smokey Robinson’a benzetilmiştir. Şans eseri tanışan ve özel bir akustik albüm yayınlayan ikili, konsere geleceklere keyifli dakikalar vaat ediyor.

www.biletix.com

3 Aralık Salı

Kapı açılış: 21:00

Konser: 22:00

giris ücreti 35 tl