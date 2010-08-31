Therion 5 yıl aradan sonra İstanbul'da

Birçok klasik enstrüman (keman, flüt, obua, viyolonsel vb.) soprano ve tenorlarden oluşan korolar kullanan grubun mimarı Christofer Johnsson'ın rock öğeleri üzerine klasik müziği odaklayarak oluşturduğu her albüm daha da senfonik bir yapıda oluşuyor.

Kendi tarzlarını yaratan grubun senfonik öğelerin, operamsı vokallerin ve Orta Çağ’a özgü koroların mükemmel birleşimiyle rock müzik ve klasik müziğin iç içe geçtiği büyüleyici bir ‘sound’ ortaya çıkıyor.

Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi bulunan İsveçli senfonik rock grubu Therion, tenor ve sopranolardan oluşan geniş bir ekip ile 11 Aralık 2010 Cumartesi günü saat 21.00'de Refresh the Venue'de olacak.