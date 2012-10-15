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    HaberlerEtkinlikTiyatro ve konser dolu bir haftaya hazır mısınız?
    15.10.2012 - 12:55 |

    Tiyatro ve konser dolu bir haftaya hazır mısınız?

    15 Ekim haftasında sergilenecek Panik Atak Mahir Atak, Aramızda Kalsın ve Tanrı adlı tiyatro oyunları ile Sanat Deliorman Quartet, The Ex ve Neşet Ruacan Trio konserleri ile herkesi keyifli bir hafta bekliyor.

    Tiyatro ve konser dolu bir haftaya hazır mısınız?

    MyBilet Tiyatro Takvimi;

    Oyun Adı: Panik Atak Mahir Atak

    Tarih: 17 Ekim 2012 Çarşamba

    Saat: 20.30

    Yer: Ortaköy Kültür Merkezi

    Bilet Fiyatı: Tam: 30 TL- Öğrenci: 25 TL

    Konu: Oyun, çağın hastalığı olan panik ataklı karakterlerin durumunu irdeliyor.

    Oyun Adı: Aramızda Kalsın

    Tarih: 17 Ekim 2012 Çarşamba

    Saat: 20.30

    Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi

    Konu: Renan Bilek, ‘Aramızda Kalsın’ oyunuyla İstanbul seyircisiyle buluşuyor.

    Bilet Fiyatı: Tam: 40 TL- Öğrenci:30 TL

    Müzik: Sanat Deliorman Quartet

    Tarih: 18 Ekim 2012 Perşembe

    Saat: 22.00

    Yer: Living Room

    Konu: Caz söylemeye 9 sene önce, üniversite yıllarında başlayan Sanat Deliorman, Sibel Köse ve Randy Esen’in öğrencisi oldu. 2011 İKSV Genç Caz elemelerini geçip Tünel Şenliği’nde söyledi. Sesiyle ve yorumuyla yakın zamanda takdir toplayan genç yetenek, Kaan Mete (gitar), Nezih Yeşilnil (bas gitar) ve Emre Günaydın (davul) ile 18 Ekim akşamı, seçmece caz repertuvarıyla Kadıköy Living Room sahnesinde olacak.

    Bilet Fiyatı: Tam: 20- Öğrenci: 10 TL

    Konser: The Ex

    Tarih: 19 Ekim 2012 Cuma

    Saat: 22.00

    Yer: Saklıkent- Ankara

    Konu: Zamana meydan okuyan ve yıllar içinde müzikal yelpazesini çok daha genişleten underground - punk grubu The Ex, 19 Ekim Cuma akşamı Ankara Saklıkent sahnesinde. Kulak tırmalayan yüksek ritim gitarlarla Afrika davul stilini çağrıştıran biteviye davullara eşlik eden (genellikle) ironik sözler Ex müziğinin karakterini oluşturuyor. 33 yıla yaklaşan yolculuğunda, The Ex tüm Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika da 1500 den fazla konserde çaldı ve 25 albüm yaptı.

    Bilet Fiyatı: 25 TL

    Konser: Neşet Ruacan Trio

    Tarih: 19 Ekim 2012 Cuma

    Saat: 22.00

    Yer: Living Room

    Konu: Neşet Ruacan her Cuma düzenli olarak ağırlayacağı sürpriz konuk sanatçılarla birlikte Jazz müzik severlere Living Room sahnesinde eşsiz bir müzik şöleni sunmaya hazırlanıyor.

    Bilet Fiyatı: Tam: 30 TL- Öğrenci: 15 TL

    Oyun Adı: Aşk Her Yerde

    Tarih: 20 Ekim 2012 Cumartesi

    Saat: 20.45

    Yer: Duru Tiyatro

    Konu: Emre Kınay ve Pelin Körmükçü’nün başrol aldığı Aşk Her Yerde isimli tiyatro oyun konusu Leonard Loftus, asi kızı Dee Dee ve bir türlü yaşlılar evine gönderemediği babası Gus ile aynı evi paylaşmaktadır. Hayatı ıskaladığını düşünen Leonard, bütün vaktini evde geçiren bir istatistikçidir. Dee Dee ve Gus tarafından yapılan tüm baştan çıkarma çabalarına rağmen Leonard sıkıcı hayatını yaşamakta diretmektedir. Ta ki Harriet Copland, Myrtle Banbury ve Cennette Buluşalım adlı aşk romanıyla tanışıncaya kadar.

    Bilet Fiyatı: Tam 40 TL, öğrenci 30 TL

    Oyun Adı: Tanrı

    Tarih: 21 Ekim 2012 Pazar

    Saat: 15.00

    Yer: Tiyatro Akla Kara

    Konu: Woody Allen'dan Antik Yunan'da geçen bir absürd komedi klasiği. Absürd komedinin gelmiş geçmiş en büyük ustası Woody Allen'ın başyapıtı olan Tanrı, varoluşu sorgularken güldürmeyi de garanti ediyor.

    Bilet Fiyatı: Tam: 35 TL- Öğrenci: 25 TL

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