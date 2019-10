Tiyatro ve konser dolu bir haftaya hazır mısınız?

MyBilet Tiyatro Takvimi;

Oyun Adı: Panik Atak Mahir Atak

Tarih: 17 Ekim 2012 Çarşamba

Saat: 20.30

Yer: Ortaköy Kültür Merkezi

Bilet Fiyatı: Tam: 30 TL- Öğrenci: 25 TL

Konu: Oyun, çağın hastalığı olan panik ataklı karakterlerin durumunu irdeliyor.

Oyun Adı: Aramızda Kalsın

Tarih: 17 Ekim 2012 Çarşamba

Saat: 20.30

Yer: Yunus Emre Kültür Merkezi

Konu: Renan Bilek, ‘Aramızda Kalsın’ oyunuyla İstanbul seyircisiyle buluşuyor.

Bilet Fiyatı: Tam: 40 TL- Öğrenci:30 TL

Müzik: Sanat Deliorman Quartet

Tarih: 18 Ekim 2012 Perşembe

Saat: 22.00

Yer: Living Room

Konu: Caz söylemeye 9 sene önce, üniversite yıllarında başlayan Sanat Deliorman, Sibel Köse ve Randy Esen’in öğrencisi oldu. 2011 İKSV Genç Caz elemelerini geçip Tünel Şenliği’nde söyledi. Sesiyle ve yorumuyla yakın zamanda takdir toplayan genç yetenek, Kaan Mete (gitar), Nezih Yeşilnil (bas gitar) ve Emre Günaydın (davul) ile 18 Ekim akşamı, seçmece caz repertuvarıyla Kadıköy Living Room sahnesinde olacak.

Bilet Fiyatı: Tam: 20- Öğrenci: 10 TL

Konser: The Ex

Tarih: 19 Ekim 2012 Cuma

Saat: 22.00

Yer: Saklıkent- Ankara

Konu: Zamana meydan okuyan ve yıllar içinde müzikal yelpazesini çok daha genişleten underground - punk grubu The Ex, 19 Ekim Cuma akşamı Ankara Saklıkent sahnesinde. Kulak tırmalayan yüksek ritim gitarlarla Afrika davul stilini çağrıştıran biteviye davullara eşlik eden (genellikle) ironik sözler Ex müziğinin karakterini oluşturuyor. 33 yıla yaklaşan yolculuğunda, The Ex tüm Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika da 1500 den fazla konserde çaldı ve 25 albüm yaptı.

Bilet Fiyatı: 25 TL

Konser: Neşet Ruacan Trio

Tarih: 19 Ekim 2012 Cuma

Saat: 22.00

Yer: Living Room

Konu: Neşet Ruacan her Cuma düzenli olarak ağırlayacağı sürpriz konuk sanatçılarla birlikte Jazz müzik severlere Living Room sahnesinde eşsiz bir müzik şöleni sunmaya hazırlanıyor.

Bilet Fiyatı: Tam: 30 TL- Öğrenci: 15 TL

Oyun Adı: Aşk Her Yerde

Tarih: 20 Ekim 2012 Cumartesi

Saat: 20.45

Yer: Duru Tiyatro

Konu: Emre Kınay ve Pelin Körmükçü’nün başrol aldığı Aşk Her Yerde isimli tiyatro oyun konusu Leonard Loftus, asi kızı Dee Dee ve bir türlü yaşlılar evine gönderemediği babası Gus ile aynı evi paylaşmaktadır. Hayatı ıskaladığını düşünen Leonard, bütün vaktini evde geçiren bir istatistikçidir. Dee Dee ve Gus tarafından yapılan tüm baştan çıkarma çabalarına rağmen Leonard sıkıcı hayatını yaşamakta diretmektedir. Ta ki Harriet Copland, Myrtle Banbury ve Cennette Buluşalım adlı aşk romanıyla tanışıncaya kadar.

Bilet Fiyatı: Tam 40 TL, öğrenci 30 TL

Oyun Adı: Tanrı

Tarih: 21 Ekim 2012 Pazar

Saat: 15.00

Yer: Tiyatro Akla Kara

Konu: Woody Allen'dan Antik Yunan'da geçen bir absürd komedi klasiği. Absürd komedinin gelmiş geçmiş en büyük ustası Woody Allen'ın başyapıtı olan Tanrı, varoluşu sorgularken güldürmeyi de garanti ediyor.

Bilet Fiyatı: Tam: 35 TL- Öğrenci: 25 TL