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    HaberlerEtkinlikTiyatro ve müziğin eğlenceli dünyası
    11.03.2015 - 14:11 |

    Tiyatro ve müziğin eğlenceli dünyası

    Zekâsı, şansı ve hazırcevaplılığıyla yediden yetmişe herkesin çok sevdiği masal kahramanı Keloğlan, yine bir dizi macera ile İş Sanat sahnesinde.

    Tiyatro ve müziğin eğlenceli dünyası

    Keloğlan / bir varmış, hiç yokmuş Müzikli oyun

    Zekâsı, şansı ve hazırcevaplılığıyla yediden yetmişe herkesin çok sevdiği masal kahramanı Keloğlan, yine bir dizi macera ile İş Sanat sahnesinde… 15 Mart 2015 Pazar günü 15.00’te İş Sanat’ta gerçekleşecek Bir Varmış Hiç Yokmuş isimli müzikli oyunda başrolleri Serkan Keskin ve Pamela Spence paylaşıyor. Bilet Fiyatları: Tüm Kademeler: 20 TL Öğrenci: 15 TL

    Müzikli oyun

    İş Sanat minik izleyicilerini 22 Mart 2015 Pazar günü saat 15.00’te her anı büyük keyif ve bilgi dolu, sürprizli oyunu Sahne Denilen Büyülü Kutu’ya davet ediyor. Murat Göksu’nun yazıp yönettiği bu sihirli gösteri, çocuklara müzikli bir oyunun sahnede her yönüyle nasıl hayat bulduğunu gözlemleyecekleri renkli bir deneyim sunuyor.

    Bilet Fiyatları: Tüm Kademeler: 20 TL İndirimli: 15 TL Konser biletleri İş Sanat Ana Gişesi’nden ve Biletix satış noktalarından temin edilebilir.

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