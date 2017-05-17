Today at Apple etkinliklerini kaçırmayın



“Today at Apple” adı altında düzenlenen ve 495 Apple Store’un tümünde fotoğraf ve videodan sanat ve tasarıma, müzikten kodlamaya kadar birçok konuda eğitim verilecek onlarca uygulamalı eğitim atölye çalışmaları, konusunda eğitim almış ekip üyeleri ve belirli şehirlerde dünya çapında sanatçılar, fotoğrafçılar ve müzisyenler tarafından yürütülecek. Atölye çalışmaları, temel bilgiler ve nasıl yapılır derslerinden, profesyonel düzeyde programlara kadar farklı düzeylerde sunulacak.

“Her Apple Store’un kalbinde, hizmet ettiğimiz toplulukları eğitme ve onlara ilham verme isteği yatıyor," diyen Apple’ın Mağazalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Angela Ahrendts, sözlerini şöyle sürdürdü: “Today at Apple, yerel müşterilerimize ve girişimcilere daha iyi hizmet verebilmek için sunduğumuz deneyimi geliştirdiğimiz yollardan biri. Modern anlamda bir kent meydanı oluşturuyoruz. İsteyen herkesin gelebileceği bu alanda, Apple’ın en iyi yönleri bir araya gelerek insanların birbirleriyle bağlantı kurmalarına, yeni tutku alanları keşfetmelerine ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bunun katılan herkes için eğlenceli ve aydınlatıcı bir deneyim olacağını düşünüyoruz.”

Ücretsiz programlar, Apple ürünlerinin müşteriler tarafından en sevilen özelliklerine odaklanıyor ve tüm beceri düzeylerine ve yaş aralıklarına hitap ediyor. Örneğin, fotoğrafçılıkla ilgilenen bir iPhone kullanıcısı, çekim, düzenleme, kurgu ve diğer konuları ele alan altı adet Nasıl Yapılır atölye çalışması ile başlangıç yapabiliyor. İleri seviye fotoğrafçılar, ışık ve gölge, portreler ve hikaye anlatımı gibi teknikleri öğrenmek için mağaza dışında düzenlenen Fotoğraf Yürüyüşü atölye çalışmalarına katılarak deneyim kazanabiliyor. Daha ileri düzeyde ise Fotoğraf Laboratuvarı atölye çalışmasıyla ünlü fotoğrafçılardan doğal poz yakalama, sosyal medyada marka oluşturma veya kendi bakış açılarını paylaşma gibi konularda bilgi alabiliyorlar.*

Apple ayrıca ailelere ve eğitmenlere yönelik özel programlar da sunacak. Öğretmenler, sınıflarında teknolojiden yararlanmanın yeni yollarını öğrenmek için Öğretmenlere Özel Salı programlarında bir araya gelirken her yaştan geleceğin programcıları Apple’ın iOS ve Mac uygulamalarına yönelik programlama dili olan Swift’te kod yazmayı öğrenecek. Aileler, müzikten robotlarla kod yazmaya kadar çeşitli konularda hafta sonları sunulan Çocuk Saati atölye çalışmalarına katılabilecek. Küçük işletme sahipleri ise yeni İş Dünyası programında global ve yerel girişimcilerle iletişime geçebilecek.*

Atölye çalışmalarının çoğu, Apple’ın teknik Genius’ların sanat alanındaki karşılığı olan yeni Creative Pro’lar tarafından yürütülecek. En az bir sanat alanında uzman olan Creative Pro’lar, bilgilerini her düzeyden Apple kullanıcılarına aktarabilmek için ileri düzeyde eğitime sahip çalışanlar arasından seçiliyor.

“Today at Apple” Programlarıda neler var?

“Today at Apple” yaratıcı becerilere yönelik 60’tan fazla konuda atölye çalışmaları sunuyor. Bunlardan bazıları:

* Stüdyo Saatleri, bir profesörün ders saatlerinin Apple’daki karşılığı. Creative Pro’lar sanat ve tasarımdan belgeler ve sunumlara kadar çeşitli konularda 90 dakikalık atölye çalışmaları sunuyor. Uzmanlardan tavsiye almak veya bu alandaki diğer kişilerle birlikte çalışmak için herkes kendi kişisel projesini getirebiliyor.



* Fotoğraf veya Çizim Yürüyüşleri ile katılımcılar anı yakalamanın ötesine geçiyor ve bir yandan yeni teknikleri uygulamalı olarak öğrenirken diğer yandan yerel topluluklarıyla etkileşim kuruyor.



Fotoğraf Yürüyüşü, mimariyi karelemekten hareketli anları videoya çekmeye kadar çeşitli atölye çalışmalarını içerecek. Çizim Yürüyüşü ise katılımcıların gözlem yaparak resim çizmekten sulu boya ve fırça tekniklerine kadar birçok konuyu öğrenmelerini sağlayacak.



* Çocuk Saati, eğlenceli ve uygulamalı projeler aracılığıyla çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını harekete geçirmek üzere tasarlandı. Atölye çalışmaları Sphero robotları ile kodlama, GarageBand ile Müzik Yapma ve iMovie ile Film Kurgulamayı içerecek.



* Kodlama atölye çalışmaları, kodlamayı yeni başlayanlar için etkileşimli ve eğlenceli hale getirmek amacıyla tasarlanan iPad uygulaması Swift Playgrounds aracılığıyla herkesi kodlama dünyasıyla tanıştırmak için geliştirildi. Bu atölye çalışmalarında, profesyonel geliştiricilerin her gün kullandıkları kodlar aracılığıyla kodlama konseptleri açıklanacak.**



* Fotoğraf Laboratuvarı, uygulamalı atölye çalışmaları aracılığıyla yetenekli fotoğrafçıların yeni teknikler ve stiller denemelerini ve yeni bakış açıları edinmelerini sağlayacak. Aynı şekilde, Müzik Laboratuvarı ise her düzeyden müzisyenlerini yeni araçlar edinmelerini sağlamak için farklı müzik türlerini ve ritimlerini keşfetmelerini sağlayacak.



* Profesyonel Seri, ileri düzey kullanıcıları, renk düzeltme ve derecelendirmeden post prodüksiyona, ses miksleme ve duygu katmak için kurgulamadan diğer birçok konuya kadar Final Cut Pro X ve Logic Pro X dünyasının derinliklerinde yolculuğa çıkaracak.



* Belirli mağazalarda sunulan Perspektifler ve Performanslar ise kendi alanında etkili sanatçıların ve müzisyenlerin yaratıcı süreçlerinden bahsettiği veya yeteneklerini canlı performanslarla paylaştığı programlar olacak.

Atölyelerde bu hafta öne çıkanlar :

19 Mayıs

Çocuk Saati :

Birlikte Film Yapma / Apple Akasya / 16:00-17:00

Birlikte Film Yapma / Apple Zorlu Center / 18:30-19:30

20 Mayıs

Fotoğraf Yürüyüşü :

VSCO ve Elif Tanverdi ile İstanbul Keşfi / Apple Zorlu Center / 13:00 -14:30

Portreler ve Kişiler / Apple Akasya / 12:00-13:30

Çocuk Saati :

GarageBand ile Müzik Yapma / Apple Zorlu Center / 10:30 - 11:30

Yakınınızdaki ilham verici tüm Apple mağazalarındaki atölyelerini keşfetmek için https://www.apple.com/tr/today/ adresini ziyaret edip katılmak istediğiniz ücretsiz atölyelere kayıt yaptırmayı unutmayın!