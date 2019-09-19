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19.09.2019 - 15:45 |

Toksik bir ilişki yaşadığınızı gösteren belirtiler

Bir adım bile ileri gidemediğiniz, kendinizi sürekli kötü hissettiğiniz, sağlığınızı, sosyal hayatınızı, iş hayatınızı, hatta belki psikolojinizi kötü etkileyen ilişkilere toksik ilişki deniliyor. Peki, toksik ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte toksik ilişki yaşadığınızı gösteren belirtiler...

Toksik bir ilişki yaşadığınızı gösteren belirtiler

Toksik ilişki kötü hissettirir ve hayatınızı her anlamda olumsuz etkiler. Bir kere böyle bir ilişkinin içine çekildiğinizde, durumunuzu fark etmek ve sonlandırmak hiç kolay değildir. Eğer böyle bir ilişkinin içinde olduğunuzu düşünüyorsanız, emin olmak için, bazı belirtilere dikkat etmeniz gerekir.

Pasif-agresif davranışlar

Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsunuz, ancak partnerinize “Ne oluyor?” diye sorduğunuzda hiçbir sorun olmadığını söyledikten sonra size soğuk davranmaya devam ederek sizi cezalandırıyorsa buna pasif agresif saldırganlık denir. Bu durumun en büyük sorunu ise size sebeplerin sunulmamasıdır. Tam olarak neyin yanlış olduğunu bilmediğiniz için de çözüm üretemezsiniz. Sürekli olarak üstü kapalı bir sorunun olduğunu hissediyor ancak, partnerinizle konuşmaya çalıştığınızda, kapalı bir kutuyla karşılaşıyorsanız toksik bir ilişkide olabilirsiniz.

Sürekli bir şeyleri açıklama gereği duyuyorsanız…

Kendinizi ifade etmekte, açıklamakta elbette bir sakınca yok; fakat bunu suçlandığınız için yapıp yapmadığınıza dikkat edin. Devamlı olarak karşınızdaki kişiye neyi neden yaptığınızı, suçsuz olduğunuzu, düşündüğü gibi olmadığını veya haklı olanın siz olduğunuzu ispatlama gereği duyuyorsanız, sağlıklı bir ilişki yürütmeniz mümkün olmayacaktır. Kendinizi ifade etmekle hesap vermek arasındaki ince çizgiye iyi bakın. Sürekli hesap verdiğiniz, yanlış anlaşıldığınız veya anlaşılmadığınız bir ilişkide oldukça dar bir hareket alanına sahipsiniz demektir. Bu da kendiniz olamamanıza yol açar.

Aşırı iniş-çıkışlar

Fazla iniş çıkışların olduğu, uçlarda yaşanan ilişkiler genellikle toksik ilişkilerdir. Toksik oluşun en büyük göstergesi partnerinizin ne zaman kızgın ne zaman mutlu olacağını asla kestirememenizdir.

Aynı yerde dönüp durduğunuzu hissediyorsanız…

Devamlı aynı tartışma konuları gündeme geliyorsa, hiçbir çözüme veya sonuca ulaşamayıp olduğunuz yerde dönüp duruyorsanız bu durum sizi git gide yıpratacaktır. Birliktelik, genel olarak iki kişinin de keyif aldığı, sizi ileri taşıyan bir durumdur. Sürekli aşağı çekiliyorsanız, bu ilişkiye neden başladığınızı biraz düşünmeniz gerekebilir. Hallettiğinizi düşündüğünüz bir problem sonraki günlerde tekrar ve tekrar önünüze geliyorsa, halletmek yerine halının altına süpürmüş olabilirsiniz.

Şakayla karışık söylemler

Partneriniz sizi neredeyse aşağılayan bir şey söyleyip sonra da bunun şaka olduğunu ve ciddiye almamanız gerektiğini ekliyorsa ve hatta bunu sürekli yapıyorsa ortada bir problem var demektir. Duygusal baskı kuran bu tipteki insanlar genelde bir sorun yokmuş gibi davranarak sizin durumu abarttığınızı iddia ederek kendinizden şüphe etmenize sebep olurlar. Komik bir şakalaşma sizi de güldürebilmelidir ancak toksik bir şakalaşmada kendinizi küçük düşmüş, kızgın ve zavallı hissedersiniz.

Her daim tedirginseniz…

Maalesef hayatımızdaki ögeler bir zincirin halkası gibi; bu halkalardan bir tanesi yıprandığında geri kalanlarına yansıtmamız çok olası. İnsanız; kendimizi her daim motive tutup, elmayla armutu karıştırmama konusunda yeterince profesyonel olamayabiliyoruz. Sürekli tedirgin olduğunuz bir ilişkinin sizi, hayatınızın her alanında yıpratması kaçınılmazdır. Unutmayın ki gerçekten sağlıklı bir ilişkinin içinde kendinizi huzurlu, rahat ve güvende hissedersiniz.

İzin alma gereği hissetmek

Normal ilişkilerde iki yetişkinin birbirinden izin alması gerekmez çünkü iki taraf da mantıklı hareket edecek olgunluğa sahiptir. Tabii ki her ilişkide iki tarafın da mutlu olması için bazı önemli durumlarda orta yolu bulmak gerekir ancak sürekli partnerinizden yapmak istediğiniz şeyler için izin almak zorunda kalıyorsanız bu sağlıklı olmayan bir ilişkide olduğunuzu işaret eder. En ufak konuda bile partnerinizden onay almak zorundaysanız toksik bir ilişkide olabilirsiniz.

Yorgun düşmek

Karşınızdaki kişinin sürekli değişen ruh durumuna ayak uydurmaya çalışmak gerçekten de çok yorucu olabilir. Aylar ve hatta yıllarca bu şekilde yaşamak kişiyi bitkin düşürür. Sağlıklı bir ilişkide her iki taraf da genel olarak tatmin olmuş ve rahat hissetmelidir. Toksik ilişkilerde ise “iyi günlerin” sayısı zaman ilerledikçe azalır ve kötü günler artar. Eğer ilişkinizde sürekli olarak yorulmuş ve bitkin hissediyorsanız ilişkiyi sonlandırmanın vakti gelmiş demektir.

Birbirinizi sıkı sıkıya tutuyor, değişimlere tahammül edemiyorsanız…

Hayat ilerledikçe biz de değişeceğiz. Zaman içerisinde hayatımıza yeni insanlar girecek, içinde bulunduğumuz ortamlar değişecek, tercihlerimiz farklılaşacaktır. Eğer birbirinizi sıkı sıkıya tutuyor ve bu tür değişimlerden hoşlanmıyorsanız sağlıklı bir ilişki yürütmeniz mümkün değil.

İzole olmak

Yorgun düşmenin sebep olduğu durumlardan biri de aile ve arkadaşlar da dahil sevdiklerinize vakit ayıramamanızdır. Partneriniz sizi sevdiklerinizle vakit geçirmekten kasıtlı olarak alıkoyuyorsa ve hayatınızı yalnızca ona bağlı yaşamanızı istiyorsa bu durum toksik ilişkinin en büyük göstergesidir. Öte yandan ilişkinizde fazlasıyla yorulduğunuz için kimseyle görüşecek enerjiyi kendinizde bulamıyorsanız bu da ilişkiyi gözden geçirmeniz için bir işarettir.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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