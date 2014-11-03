Tolga Akyıldız'la % 100 Açık Sahne!

Tolga Akyıldız sahnesini bir kez daha genç gruplara ve geceye katılımlarıyla onlara görünürlük sağlayacak olan ünlü grup ve müzisyenlere açıyor.



Açık Sahne'de daha önce Hayko Cepkin, Koray Candemir, Melis Danişmend, Aylin Aslım, Can Bonomo, Keremcem, Redd, Erdem Yener, Kargo, Ogün Sanlısoy, maNga, Harun Tekin, Gripin, Kolpa, Aydilge, Özge Fışkın, Bora Duran, Tuna Kiremitçi, İrem Derici, Esin İris, Ayça Varlıer, Sattas, Rashit, Ege

Çubukçu, Multitap, Bedük gibi birçok önemli ismi ağırlayan Tolga Akyıldız; bir markaya dönüşen % 100 Açık Sahne etkinliğini garajistanbul'da sürdürüyor. Sürprizlere hazırlıklı olun!"



Tarih : 15 Kasım 2014, Cumartesi



Kapı Açılış : 20:30



Sahne : 22:00



Bilet Fiyatları : 25 TL



Bilet Satış Noktaları : Biletix, FunClub ve garajistanbul gişesi



