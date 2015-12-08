Tolga Akyıldız'la % 100 Açık Sahne

%100 Açık Sahne’de bu kez pop müziğin şahsına münhasır ismi Gökhan Türkmen;pop rock’ınhit fabrikası Gece Yolcuları; Ocak ayında yeni albümünü çıkartacak Redd, Türkçe rap’in yükselen yıldızı Sansar Salvo; Pentagram’ın efsane solistlerinden Murat İlkan ve Ogün Sanlısoy; Şebnem Ferah’ın sevilen gitaristi Metin Türkcan; Teoman’ın kemancı prensesi Melisa Uzunarslan; şarkıları yıllardır dillerden düşmeyen Pamela ve Kargo; reggae’nin ustası Sattas;şarkılarıyla da ses getiren ünlü içmimar Derin Sarıyer ve Oğuz Kaplangı; uzun bir aradan sonra %100 Açık Sahne’de buluşan Whiskygibi önemli isimler yer alıyor.

%100 Açık Sahne’de ayrıca; son dönemde “Dünyayı Kurtaran Şarkı” ile yakından tanıdığımız Çiğdem Erken’le birlikte şarkı söyleyecek iki ünlü oyuncu Özge Borak ve Sevinç Erbulak’ın performansları da merakla beklenenler arasında.

Gecenin heyecanla karşılanan bir diğer özel performansında komedyen ve Uykusuz Dergisi yazar/çizeri Alpay Erdem; standup gösterisiyle %100 Açık Sahne’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

%100 Açık Sahne'yi yeni isimlere ve geceye katılımlarıyla onlara görünürlük sağlayan ünlü grup ve müzisyenlere açan Tolga Akyıldız konuklarına yine unutulmaz bir müzik gecesi yaşatacak.

Neyse; Nuri Harun Ateş; Aslı Demirer; Selin Sümbültepe ve Kuytu’nun %100 Açık Sahne’ye özel performanslarını izlemek ve yeni yıla birlikte merhaba demek için garajistanbul’da buluşalım.