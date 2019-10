%100 Açık Sahne’de bu kez ‘zamansız kadın’ Ayşegül Aldinç; eskimeyen şarkıların sahibi Yaşar; mor ve ötesi’nden Harun Tekin; Koray Candemir; solo çalışmasıyla maNga’dan Ferman Akgül, Model’in solisti Fatma Turgut; besteleriyle ses getiren Bora Duran; dizi müziklerinin aranan isimlerinden Pera; Sezen Aksu cover’ları ve son albümü büyük ilgi gören Ceylan Ertem; Güvenç Dağüstün; Gece gibi isimler yer alıyor.

Alternatif sahnelerin başarılı isimleri Son Feci Bisiklet, Can Güngör, Cihan Mürtezaoğlu, Keti ve You May Kiss The Bride’ın %100 Açık Sahne’ye özel performansları ise merakla bekleniyor.

%100 Açık Sahne'yi yeni isimlere ve geceye katılımlarıyla onlara görünürlük sağlayan ünlü grup ve müzisyenlere açan Tolga Akyıldız konuklarına yine unutulmaz bir müzik gecesi yaşatacak. ‘Müzik sadece eğlence aracı değildir’ diyen %100 Açık Sahne; müziğin birleştirici gücünü vurgulayacak.