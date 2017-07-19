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    HaberlerEtkinlikTom Odell Zorlu PSM’de!
    19.07.2017 - 10:56 |

    Tom Odell Zorlu PSM’de!

    Dünyaca ünlü indie pop sanatçısı Tom Odell, 23 Eylül Cumartesi günü Zorlu PSM’de!

    Tom Odell Zorlu PSM’de!

    ‘Another Love’ ile listeleri altüst eden; Elton John, Leonard Cohen ve Bob Dylan şarkılarını dinleyerek büyüyen Odell, duygusal ve insanı ruhundan yakalayan melodileriyle hayat bulan albümü ‘Long Way Down’ı, 2013 yılında çıkardı. Bu albümüyle İngiltere’de büyük beğeni toplayan genç yetenek; Elton John, Billy Joel ve The Rolling Stones gibi isimlerle turneye çıktı.

    2016 yılında çıkan 2. stüdyo albümü “Wrong Crowd” için Arctic Monkeys, Kasabian ve Adele ile yaptığı çalışmalarla adını duyuran Jim Abiss ile işbirliği yapan Tom Odell, uzun süre hafızalardan silinmeyecek performansıyla “Sahne Üstü Ayakta” konser düzeninde Zorlu PSM Ana Tiyatro’da sevenleriyle bir araya gelecek.

    Etkinlik biletlerine, Biletix.com ve Zorlupsm.com ile Zorlu PSM gişelerinden ulaşmak mümkün. Ön satış ve öğrenci biletleri kapasite ile sınırlıdır.

    Bilet Fiyatları:
    Ön satış: 80 TL
    Genel Satış: 105 TL, Öğrenci: 80 TL
    Kapı Satış:120 TL

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