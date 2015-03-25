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    HaberlerEtkinlikTommy Trash İstanbul'a geliyor
    25.03.2015 - 10:44 |

    Tommy Trash İstanbul'a geliyor

    Rolling Stone ve MTV’nin mutlaka izlenmesi gereken performanslar arasında gösterdiği Tommy Trash, Maslak Arena Festival Çadırı’nı coşkulu bir şölen alanına dönüştürecek.

    Tommy Trash İstanbul'a geliyor

    4 Nisan Cumartesi gecesi düzenlenecek etkinliğin biletlerine Biletino.com’dan ulaşılabiliyor.

    İstanbulluların uzun süredir heyecanla beklediği Radioactive Zone, dans müziğinin ünlü isimlerinden Tommy Trash’i ağırlamaya hazırlanıyor.

    Sıradışı sahne şovlarıyla Rolling Stone ve MTV tarafından mutlaka izlenmesi gereken performanslardan biri olarak gösterilen Tommy Trash, İstanbul’da dans tutkunlarıyla buluşacak. Sahneye adım attığı 2006 yılından beri 50’nin üzerinde hit parçaya imza atan Avustralya kökenli DJ’in Grammy ve ARIA müzik ödüllerine adaylığı bulunuyor.

    4 Nisan gecesi Radioactive Zone’un yıldızı olacak ünlü isim, diğer ünlü DJ’ler ile birlikte Maslak Arena’yı yerinden oynatacak. Beat The Night ve FG 93.7 ortaklığıyla düzenlenen Radioactive Zone’da tanınmış isimler BeeGee (Birol Giray), Nurettin Çolak, Emre Arısev, Çağın Kulaçoğlu, Kerem Tekinalp, Rebelmode, Cielo ve Yağız Eleskoviç Tommy Trash’e eşlik edecek.

    Festival çok özel sahne, ışık ve etkinlik kurgusu ile Maslak Arena Festival Çadırı’nı dans ve müzik şölenine çevirecek. Dans müziği tutkunlarının kaçırmaması gereken Radioactive Zone biletlerine ve etkinliğe dair tüm bilgilere Biletino.com’dan ulaşılabilir.

    Yer: Maslak Arena Tarih: 4 Nisan 2015, Cumartesi Bilet fiyatları: Normal – 50 TL, Stand – 700 TL, Loca – 1.400 TL

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