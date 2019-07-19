TOMMYNOW defilesi yeniden New York'ta!

Tommy Hilfiger, Sonbahar 2019 TOMMYNOW deneyimsel defile etkinliğinin New York Moda Haftası kapsamında 8 Eylül 2019 Pazar günü Harlem’deki ikonik Apollo Theater’da düzenleneceğini duyurdu. Tommy Hilfiger’ın imzası olan “Gördüğünü Al” konseptli etkinlikte TOMMY HILFIGER kadın giyim küresel marka elçisi Zendaya ile birlikte tasarlanan ikinci TommyXZendaya koleksiyonunun prömiyeri de gerçekleşecek.

Etkinlik, Tommy Hilfiger ve Zendaya’nın Paris’teki İlkbahar 2019 TOMMYNOW defilesine getirdiği kapsayıcılık, çeşitlilik ve güçlendirme ruhunu kutlamaya devam edecek. Deneyimsel etkinlik, Zendaya’nın özgüvenli stilini ve iyimser ruhunu etkinliğe katılanlarla birlikte dünya genelinde geniş kitlelerle buluşturacak.

Sonbahar 2016 sezonundaki ilk etkinliğin düzenlendiği New York, TOMMYNOW defilesini farklı kitlelere ve şehirlere taşımayı amaçlayan dünya turunun yeni durağı olacak. TOMMYNOW şimdiye dek sırasıyla İlkbahar 2019 için Paris’te, Sonbahar 2018 için Şanghay’da, İlkbahar 2018 için Milano’da, Sonbahar 2017 için Londra’da, İlkbahar 2017 için Los Angeles’ta ve Sonbahar 2016 için New York’ta son derece dinamik prodüksiyonlarla gerçekleşti.

Tasarımcı Tommy Hilfiger bu yılki TOMMYNOW için şöyle konuştu: “TOMMYNOW ile dünyayı dolaştıktan ve Zendaya ile Paris’teki unutulmaz defileden sonra ‘Gördüğünü Al’ yolculuğunun başladığı şehre döneceğimiz için çok heyecanlıyım. Zendaya’nın TOMMYNOW defilesini Harlem’e getirme arzusu, onun geleceğe yönelik vizyonunu ifade etme açısından muhteşem bir adım olacak. Yaptığı her şeye kattığı bakış açısı, bu denli ilham verici bir ortak olmasını sağlıyor. Bunu paylaşması için moda sektöründe ona bir platform sunmayı sürdürmekten onur duyuyorum.”

TOMMYNOW deneyimsel defile etkinliği, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Patti LaBelle ve The Supremes gibi dünyanın en ikonik sanatçılarından bazılarının sahne aldığı, Harlem’deki efsanevi Apollo Theater’da düzenlenecek. Böylesine etkili ve özgüvenli kadınlardan ilham alan Sonbahar 2019 TommyXZendaya koleksiyonu, bir dönemi tanımlayan güçlü giyim tarzını cesur yorumlarla günümüz için yeniden tasarlıyor.

Tommy Hilfiger’ın “Gördüğünü Al” konseptini sürekli geliştiren TOMMYNOW etkinliği sırasında podyuma çıkan tüm görünümler, 70’ten fazla ülkede online olarak tommy.com, TOMMY HILFIGER mağazaları, seçili toptan satış ortakları ve sosyal medya dahil anında alışveriş yapılabilen kanallardan oluşan bir ekosistemde satışa sunulacak.