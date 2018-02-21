TOMMYNOW etkinliği Milano'da gerçekleşecek

New York, Los Angeles ve Londra’da büyük başarı yakalayan TOMMYNOW etkinliği, İlkbahar 2018 sezonunda deneysel “Gördüğünü Al” defile formatını Milano’ya getirerek dünya turuna devam ediyor. Koleksiyon ürünlerinin henüz podyumdayken direkt olarak satın alınabildiği TOMMYNOW etkinliğinde; ikinci kez kadın ve erkek koleksiyonlarını birlikte sunulurken ‘TommyXGigi’ kapsül koleksiyonu da tanıtılacak.

25 Şubat tarihinde düzenlenecek olan İlkbahar 2018 TOMMYNOW defilesi ile Milano Moda Haftası’nın kapanışını yapacak olan Tommy Hilfiger, bu deneysel defileleri dünya çapında yeni şehirlere ve izleyici kitlelerine ulaştırma konusundaki kararlığını gözler önüne seriyor. Sonbahar 2016 sezonu için New York’ta düzenlenen “Tommy Pier”, İlkbahar 2017 sezonu için Los Angeles’taki “TOMMYLAND” ve son olarak Sonbahar 2017 sezonu için Londra’daki ikonik konser mekânı Roundhouse’ta gerçekleştirilen “ROCKCIRCUS” defilelerinin ardından TOMMYNOW, Milano’daki moda severleri büyülemeye hazırlanıyor.

Başarının mimarı Tommy Hilfiger, TOMMYNOW ile ilgili olarak: “TOMMYNOW ile ilgili vizyonum, defile deneyimini dünya çapında yeni izleyici kitlelerine yaşatabilmemizi sağlayacak ve gezici hale getirebileceğimiz küresel bir platform yaratmaktı. Moda, eğlence ve pop kültürü moda severler etrafında tasarlanan deneyimler, performanslar ve ilham verici etkileşimlerle kombine ediyoruz. Dünyanın en önemli moda başkentlerinden biri olan Milano, bir sonraki TOMMYNOW etkinliğimizi kutlamak için ideal şehir olacak.” açıklamasında bulundu.

İlkbahar 2018 TOMMYNOW defilesinde HILFIGER COLLECTION kadın ve erkek giyim koleksiyonlarından görünümlerin yanı sıra TOMMY HILFIGER kadın giyiminin küresel marka elçisi ve dünyaca ünlü süper model Gigi Hadid ile dördüncü işbirliği olan TommyXGigi 2018 İlkbahar koleksiyonu da moda severlerin beğenisine sunulacak.

Podyumdaki tüm tasarımlar, yetmişten fazla ülkedeki TOMMY HILFIGER mağazaları ve tommy.com, seçili toptan iş ortaklarının yanı sıra sosyal medya, alışveriş yapılabilen canlı yayın akışı ve artırılmış gerçeklik özelliğini podyuma taşıyan yenilikçi resim tanımalı ticaret uygulaması TOMMYNOW SNAP, ayrıca Facebook Messenger üzerindeki yapay zeka destekli TMY.GRL ve TMY.BOY konuşan ticaret robotu gibi tüm kanalların oluşturduğu, anında alışveriş yapılabilen bir ekosistem aracılığıyla satışa sunulacak.

