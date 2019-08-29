TommyXZendaya Sonbahar 2019 koleksiyonunda 70'ler etkisi

Modern kadın için etkileyici giyimi yeniden tanımlayan koleksiyondaki her parça, güç ve özgüven hissi uyandırmak için tasarlandı. Markanın hayranları hangi tasarımların kendi benzersiz stillerine uyduğunu TommyXZendaya yeni koleksiyonu ile keşfedebilir.

Tommy Hilfiger ile Zendaya işbirliğinde tasarlanan TommyXZendaya koleksiyonu, 1970’lerin ikonik stillerini Tommy Hilfiger'in klasik Amerikan ‘cool’ mirasıyla buluşturuyor. Monokrom renk paletinde yoğun bordo ve metalik tonlar harmanlanırken, desenler ve puantiyeler biçimli siluetlere ve fular elbiselere beklenmedik yorumlar kazandırıyor. Gümüş rengi detaylarla zenginleşen yumuşak deriler, imitasyon kürkler ve doygun kadifeler, lüks bir dokunuş katıyor.

Balıksırtı desenli, terzi işi dikiş zamansız trençkotu, ince belli blazer ceketi ve bol paçalı pantolonu şıklaştırıyor. Yıldızların yanı sıra kar leoparı görünümlü ve yılan derisi baskılar, maksi eteklere ve anvelop elbiselere eğlenceli bir fark katıyor. Giysi ve aksesuarlardan mayo ve iç giyime kadar güçlü ve özgüvenli bir duruş sergileyen Sonbahar 2019 TommyXZendaya koleksiyonu, dönemi tanımlayan stilleri cesur yorumlar ve yeni tasarımlarla sunuyor.

Sonbahar 2019 TommyXZendaya ortak koleksiyonunun prömiyeri; 8 Eylül’de, New York Moda Haftasında,TOMMYNOW deneyimsel defile etkinliğinde gerçekleştirilecek. Etkinlik sırasında podyuma çıkan tüm görünümler, 70’ten fazla ülkede online olarak tommy.com, TOMMY HILFIGER mağazaları, seçili toptan satış ortakları ve sosyal medya dahil anında alışveriş yapılabilen kanallardan oluşan bir ekosistemde 8 Eylül 2019’dan itibaren satışa sunulacak.