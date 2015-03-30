Tony Allen Babylon'da

Genç yaştan beri vurmalı çalgılara olan ilgisini Afro ritimlerini funk, rock, hip hop gibi modern türlerle kaynaştıran Allen özgün müzik tarzıyla dikkat çekiyor.



Kariyerinin başında Fela Kuti ile tanışan ve birlikte çalışmaya başlayan Tony Allen perküsyona olan yeteneğini dönemin hakim müzik kültürü highlife ile buluşturdu. Özellikle Nijerya ve Gana’da popüler olan highlife, Tony Allen ve Fela Kuti’nin katkılarıyla highlife caza dönüştü.



Gene Krupa, Art Blakey ve Max Roach gibi caz ustalarının izinden giderek kendisine özgü ritimlerle cazda bambaşka bir müzikal form yakalayan Allen, kısa sürede cazın efsane isimleri arasında yerini aldı.



Red Bull Music Academy Night kapsamında düzenlenen gecede Afrobeat’in yaratıcılarından Tony Allen ile Babylon’da Afrika’nın sıcaklığını yaşatacak konserin biletleri biletix.com adresinden ve Babylon gişesinden satın alınabiliyor.