1998’den beri dünyanın dört bir yanında müzik efsanelerini ve yeni müzisyenleri dinleyicilerle buluşturan Red Bull Music Academy, 2015 sezonuna konserlerle son sürat devam ediyor.



Red Bull Music Academy Nights’ın 2 Nisan’daki konseriyle afrobeat tarzının efsanevi isimleri arasında yer alan, davul duayeni Tony Allen, İstanbul’da Babylon sahnesinde olacak. Tony Allen’dan önce RBMA mezunu Ali Gültekin DJ setiyle müzikseverleri geceye hazırlayacak.



Afrika'nın egzotizmini Red Bull Music Academy Night kapsamında Babylon sahnesine taşıyacak olan Tony Allen, genç yaşta vurmalı çalgılarla tanışmış ve müzikte ününü yıllar boyunca pekiştirmiş bir isim.



Ailesinin karşı çıkmasına karşın kendi kendini yetiştirerek usta bir müzisyen olan Tony Allen, Nijerya’nın da gururu olan sanatçılar arasında.



Davulcu, besteci ve söz yazarı Tony Allen, 60'ların ortasında çocukluğundan beri ilham aldığı Fela Kuti ile çalışma fırsatı yakaladı. Uzun süre birlikte müzik yapan ikili, caz ve geleneksel African Juju türünde benzersiz müzikal çalışmalara imza attı.



Daha sonra 70'lerde Avrupa'ya yerleşen Tony Allen, afro ritimlerini funk, rock, hiphop gibi modern türlerle kaynaştırıp özgün müzik tarzını yarattı. Yakın tarihte ise Damon Albarn ile The Good, The Bad & The Queen ve Rocket Juice & The Moon gibi çeşitli projelerde çalıştı.



2007'de Toronto'da gerçekleşen Red Bull Music Academy'de bir ders veren müzisyen için bir başka efsane isim olan Brian Eno, “Dünyaya gelmiş en iyi davulcu” diyor.



Olağanüstü funky ritimleri sıra dışı şarkı sözleri ile bir araya getirmekte ustalaşan müzik adamı, kalıplara sıkıştırılamayan müzikal duruşuyla cazseverlere yine unutamayacakları bir gece için Babylon sahnesine konuk oluyor.



Tony Allen 2 Nisan Perşembe gecesi 21:30’da başlayacak gecede Babylon’u afro ritmlerle ayağa kaldıracak. Allen’dan önce DJ setinin başına geçecek RBMA 2006 mezunu Ali Gültekin Afrika ezgilerinden hiphopa uzanan ritimlerle ısınma turunu atacak.