Tophane, 8 Ekim’e kadar pespembe

Sanatçı, bienalin “Uykusuz Gece” programı kapsamında Tophane semti için özel bir “ışık enstalasyonu” projesi tasarladı. 4 ay boyunca semt sakinleri ve esnafıyla birlikte bu projeyi hayata geçirmek üzere çalışan sanatçı, akşamları semte etkileyici bir görsel şölen sunuyor.Sanatçı, çalışmasına öncelikle Beyoğlu sokak haritasını büyüterek başladı. Bu grafik çalışma, daha sonra, Tophane semtinin ortasında yer alan eski binaların cephelerine yerleştirilmek üzere, çok büyük ölçekte soluk pembe neon ışıklarıyla bir kez daha yapıldı. Neon ışıklarından hazırlanan şehir planı, kentin topografisini yeniden çiziyor. “İst. Pembe” adlı çalışma 8 Ekim’e kadar her akşam Ali Hoca Aralığı, Hoca Ali Camii arkası, Tophane adresinde görülebilir.