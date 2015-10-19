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    HaberlerEtkinlikToplar bu sefer öğrenci bursu için yuvarlandı!
    19.10.2015 - 16:10 |

    Toplar bu sefer öğrenci bursu için yuvarlandı!

    Geleneksel Caddebostan Rotary bowling turnuvasının bu yıl dokuzuncusu düzenlendi. Öğrenci bursları için atılan bowling topları Caddebostan Rotary ailesini ve dostlarını bir araya getirdi.

    Toplar bu sefer öğrenci bursu için yuvarlandı!

    Önemli ve değerli bir amaç uğruna toplanmış olmanın verdiği heyecan ile keyifli dakikalar geçiren Rotaryenlar yüksek skoru yakalayabilmek için doyasıya yarıştı.

    Rotary’inin, dünyadaki tüm kulüplerinin ortak düşüncesi olan “Hizmetlerimiz Dünyaya Armağan Olsun” mottosundan güç alan Caddebostan Rotary Kulübü, ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek vermeye devam ediyor.

    Gelenekselleştirdikleri etkinliklerle, toplumsal yardımlaşmanın önemine vurgu yapıyorlar. Caddebostan Rotary Kulübü tarafından bu yıl dokuzuncusunu düzenlenen, bowling turnuvası burs fonuna katkı sağlamak amacıyla yapıldı. Kulüp üyeleri, bursiyerlerine sadece maddi destek vermiyor aynı zamanda başarılı öğrencilere, liderlik ve kariyerlik koçluğu hizmeti de sunuyor.

    İlköğretimden, üniversiteye kadar birçok öğrenciye burs veren kulüp, burs başvurularını okulların açıldığı dönemde açıyor ve internet üzerinden burs başvurusu yapılabiliyor.

    Toplar bu sefer öğrenci bursu için yuvarlandı

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