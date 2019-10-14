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14.10.2019 - 15:06 |

Topluluk önünde strese girmeden rahatça konuşun

Topluluk önünde konuşurken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar olduğunu söyleyen Ünlü Eğitmen & Yazar Ümit ÜNKER topluluk önünde konuşmanın püf noktalarını anlattı.

Topluluk önünde strese girmeden rahatça konuşun

Ünlü Eğitmen & Yazar Ümit ÜNKER sizler için ‘’Topluluk Önünde Konuşma’’ konusunda etkileyici bir yazı kaleme aldı. İşte, Topluluk Önünde Strese Girmeden Rahatça Konuşmanın Sırrı; Çoğumuz kariyerimiz boyunca ufak ya da büyük gruplara konuşma yapmışızdır, eğer henüz bu konuda bir tecrübeniz olmadıysa ileride bir şekilde mutlaka olacak. İster sosyal yaşantımızda isterse profesyonel yaşantımızda olsun topluluk önünde konuşma yapmak her zaman yüksek heyecana neden olur. Heyecanlanırız çünkü sahne deneyimimiz yoksa insanların bize baktığında bir hatamızı bulacaklarını düşünürüz. Avuçlarımızın içi terler çünkü beynimiz kendimizi ait olmadığını düşündüğü bir yerde görür ve endişelenmeye başlar. Üstelik bazı zamanlar konuşma yaparken neler söyleyeceğimizi unuturuz hatta birçok kez akıcı konuşamaz, kekelemeye başlarız.

Topluluk önünde konuşurken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var, gelin hep birlikte işimize yarayacak bu önemli adımları inceleyelim.

•Sahne korkusu eğer bu alanda bir profesyonel değilseniz gayet normal karşılamanız gereken bir korkudur. Alanının profesyonelleri dahi birçok defa sahne korkusunu hisseder, tek fark onlar bunu kontrol etmeyi bilirler. Sahne korkusunu yenmenin en kısa yolu, duygusal ön hazırlık aşamasıdır. Yani yapacağınız sunuma hazırlanmak, birden fazla kez prova yapmak ve hangi konuyu, nasıl anlatacağınıza karar vermektir. Nerede es (duraksama) vereceğinize, nerede interaktivite yapacağınıza, sahnenin nerelerinde duracağınıza önceden hazırlanmanız korkunuzu önemli ölçüde azaltır.

•İnsanlar sizleri izlerken aslında sadece size yani gözlerinize bakarlar ancak beynin hipotalamus bölümü korku hisseder çünkü baştan aşağıya size bakıyorlar ve kusur arıyorlar gibi hissederiz. İyi haber, insanlar kusur aramak için size bakmazlar, anlattıklarınıza bakarlar. Eğer beklentileri karşılayan bir içeriğiniz var ise ve konuşmanız heyecan verici ise sadece anlatacaklarınıza odaklanırlar.

•Sahnede en zor şeylerden biri tek başınıza olduğunuz bir alanda hem de bir yükseltinin üzerinde, sessizce sizi dinleyen onlarca, yüzlerce belki de binlerce kişi varken el ve kollarımızı nereye koyacağımızı bilememektir. Eğer beyniniz bu endişeyi hissederse otomatik olarak konuşmanız da sekteye uğrar çünkü beyin aynı anda 2 iş yapamaz. Dolayısı ile sahnedeyken kendinizi güvende hissedeceğiniz bir masa kenarına dokunmak, varsa bir kürsü arkasında sperasyon kullanmak (kısa bir süre için kullanabilirsiniz, uzun süre kullanıldığında sahnede statik kalırsınız ve doğallığı kaybetmeye başlarsınız.) tüm bunlar yoksa bir kalem elinize almak ya da bir sunum değiştirici ile kontrol edebildiğiniz bir pozisyona geçebilirsiniz. Sonrasında konuşma alanlarını kullanmalı, doğal davranmalı ve el, kol gibi jest'leri kullanarak konuşma enerjinizden yararlanmalısınız. O zaman beynin ön kısmı yalnızca konuşma durumunuzu düşünerek buna odaklanır ve etkileyici konuşma yapabilmeniz için gerekli bölümlere bilgi gönderir.

•Sahnedeyken ses kullanımı da son derece önemli ve kritiktir. Sesin yükselme anı Kreşendo ve sesin alçalma anı Dekreşendo ile iletişimi ve algıyı yönetmek gerekir. Milton Erickson danışanlarının dikkatini konuya vermelerini sağlamak amacı ile bir test yapıyor ve kendilerine önemli bilgiler aktarıyor fakat danışanlar yeteri kadar dikkatle dinlemiyorlar ve kusursuz şekilde her defasında kliniğinin oradan geçen kamyon anını denk getirip anlatmak istediği şeyi daha kısık sesle anlatıyor, tüm danışanlar anlatılanı duymak için çok daha fazla dikkat kesiliyorlar daha sonra normal şekilde anlatıma geçiyor. Buradan da görülebildiği gibi sahnede tüm salonu etkiniz altına almalı ve sizi dikkatlice dinlemelerini sağlamalısınız. Bu nedenle klasik şekilde tek düze bir ses tonu ve şiddeti ile sahnede konuşma yapamazsınız, ses şiddetinizi nerelerde yükseltip, nerelerde alçaltacağınızı iyi planlamalısınız. Unutmayın! İnsanlar yalnızca dikkat ettiği şeyleri dinlerler...

•İşte konuşmanızı ön hazırlık, sahne üzerinde deneyim ve sesin kullanımı ile nihayet tamamladınız. Şimdi kendinizi lütfen alkışlayın inanın kendiniz için en iyi konuşmacıydınız ve her sunumunuzda kusursuzlaşacağınızı bilerek bir sonraki konuşmanıza hazırlanmaya başlayabilirsiniz.

Ümit ÜNKER

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