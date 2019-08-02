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02.08.2019 - 11:38

'Trans yağlar anne sütündeki yağ asidi içeriğini değiştiriyor'

SBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akyüz, "Trans yağ asidi içeriği yüksek olan paketli gıda tüketiminin anne sütündeki yağ asidi içeriğini değiştirerek, bu süt ile beslenen bebeklerde kalıcı hasarlar oluşabilir." dedi.

'Trans yağlar anne sütündeki yağ asidi içeriğini değiştiriyor'

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, yüksek yağlı beslenmenin ve özellikle trans yağ asidi içeriği yüksek olan paketli gıda tüketiminin anne sütündeki yağ asidi içeriğini değiştirdiğini belirterek, "Trans yağ asidi miktarını arttırmaktadır. Bu süt ile beslenen bebeklerde ilerleyen yıllarda kalıcı hasarlar oluşabilir." dedi.

Doç. Dr. Akyüz,  yaptığı açıklamada, trans yağ asitlerinin, inek ve koyun gibi geviş getiren hayvanların sütlerinde ve yağlarında az miktarlarda bulunmasından dolayı uzun yıllardır insan beslenmesinde yer aldığını söyledi.

Endüstriyel olarak üretilen trans yağların ise tercih edilen paketli ürünler ve hazır gıdalardaki miktarına bağlı olarak yüksek oranlarda tüketilebildiğini belirten Akyüz, bu durumun özellikle gebe ve emziren kadınlar ile bebekler ve çocuklar için büyük sağlık risklerine yol açtığına dikkati çekti.

Gebeliğin ilk günü ile doğumdan sonraki ilk bin günün bebeğin gelişiminde oldukça önemli olduğunu ifade eden Akyüz, çevresel faktörlerin ve özellikle beslenme alışkanlıklarının bebeğin gelişimini kalıcı olarak etkileyebileceğini, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, kronik solunum yolu hastalığı, nörodejeneratif bozukluklar gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara neden olabileceğini dile getirdi.

"Anne sütü yağı, bebek beslenmesinde başlıca enerji kaynağı"

Elvan Yılmaz Akyüz, bebeği, sağlığı için ilk 6 ay anne sütüyle beslemenin öneminin altını çizerek, "Anne sütü yağı, bebek beslenmesinde başlıca enerji kaynağıdır. Ayrıca kendine özgü yapısı, yağ asitlerinin çeşidi ve oranları bebeğin gelişiminde yaşamsal öneme sahiptir. Anne sütündeki yağ asitleri büyüme ve gelişmede kilit rol oynar, tüm dokulardaki hücrelerin yanında özellikle beyin, retina ve sinir gelişimi için gereklidir." ifadelerini kullandı.

Anne sütü yağının bileşiminin, gebelik ve emzirme süresi ile beslenme tarzı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebileceğine dikkati çeken Akyüz, şöyle konuştu:

"Yüksek yağlı beslenme ve özellikle trans yağ asidi içeriği yüksek olan paketli gıdaların tüketimi, anne sütünün yağ asidi içeriğini değiştirmekte ve trans yağ asidi miktarını arttırmaktadır. Bu süt ile beslenen bebeklerde ilerleyen yıllarda kalıcı hasarlar oluşabileceği belirtilmektedir. Sadece gebelik sürecinde ve emzirme döneminde değil gebe kalmadan da annenin sağlıklı beslenmesi önemlidir.

Trans yağ tüketimini sınırlandırmak için kızartmalardan, paketli ürün ve fast food tarzı beslenmeden olabildiğince uzak durulmalıdır. Paketli ürün alırken etiket okuma alışkanlığı kazanmaya, trans yağ içermeyen ürün seçmeye dikkat edilmelidir. Vücuda alınan zararlı maddelerin uzaklaştırılması ve zararsız hale getirilmesi için antioksidanlarca zengin sebze, meyve ve zeytinyağ ağırlıklı Akdeniz tarzı beslenme şeklinin yaşam tarzı haline getirilmesi, yetişecek yeni nesillerin daha güçlü genetik yapılarının olmasına ve hastalıklara karşı daha az risk altında bulunmalarına yardımcı olacaktır."

 

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