Transformers tutkunları sömestrda Starcity Outlet'e

Yönetim ve kiralama hizmetleri JLL Türkiye tarafından yürütülen ve bir Gençoğlu Grup projesi olan, Avrupa Yakası’nın gözde Outlet alışveriş merkezi Starcity; sömestir tatilinde de misafirlerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

7’den 70’e her yaş grubundan hayranı bulunan dev Transformers robotları tatil boyunca her gün 12:00 – 20:00 saatleri arasında Starcity Outlet’te olacak. 4 – 14 yaş arası ziyaretçiler için hazırlanan etkinlik alanında, kız erkek tüm çocuklar kendileri için eğlenceli oyunlar, keyifli aktiviteler bulacak.

Transformers'ın dünya çapında çocukların hayranlığını kazanan dünyası; dopdolu etkinlikler, yarışmalar ve atölyelerle 19 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında devam edecek ve çocuklara en güzel karne hediyesi olacak.

15 gün boyunca devam edecek etkinliklerde çocuklar “Fast Warriors” oyun alanında Transformers oyuncaklarını en hızlı şekilde dönüştürebilmek için kıyasıya yarışacak, “fun match” oyunuyla ise Transformers robotlarının eşlerini bulmaya çalışacak. “Hot Shot” alanında ise çocuklar Nerf oyuncaklarıyla Transformers hedeflerini vurmak için yarışacak. Kurulacak “Game Zone” da ise çocuklar Transformers'ın Ipad ve Playstation oyunlarının tadını çıkaracak. Etkinlik alanında yer alan atölyelerde çocuklar istedikleri Transformers maskesini hayal ettikleri gibi boyayacaklar ve bu maskeleri evlerine götürebilecekler. Hayal güçlerini geliştirecek bir diğer atölye çalışmasında ise çocuklar, Transformers oyuncaklarını boyayarak keyifli zaman geçirecek.



Etkinlik alanına kurulacak olan green box alanında ise çocuklar Transformers temalı fotoğraflar çektirerek büyülü Transformers dünyasının bir parçası olacaklar. Bu alanda çekilen fotoğraflar, ziyaretçilere özel bir çerçeve ile hediye edilecek.

Etkinlik alanında aktiviteler tüm hızıyla devam ederken Transformers’in en sevilen robotları Optimus Prime ve Bumblebee de Starcity Outlet’te hayranları ile buluşacak. Gün boyu avm içerisinde dolaşacak olan dev robotlar sevdikleri ile fotoğraf çektirecek.

En sevilen dünya markalarının Outlet fiyatlarla sunulduğu Starcity’de çocuklar için hazırlanan sürprizler bu kadarla da bitmiyor. 19 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında alışveriş merkezi içerisinde bulunan mağazalardan 150 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan ziyaretçiler; Site Sinemaları’ndan 1 kişilik sinema bileti, Playkids’ten 25 TL’lik oyun kuponu, Bowling City’den 1 oyun bowling ve Kids Racers’tan akülü araba oyunu seçeneklerinden tercih ettiği herhangi birini kazanıyor.