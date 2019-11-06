Trend alarmı: Beyaz ve sade

Sonbahar/Kış sezonunun vazgeçilmez renkleri yerini beyazlara bırakıyor. Kış ayları için vazgeçilmez kazaklar, trikolar hatta deri gibi deneyimli parçalar bile artık beyaz renkte!

Beyaz renkli parçaların kış aylarında kombinlemek oldukça zor olabilir. Ancak beyaz ceketler, beyaz trikolar, kazaklar ya da bereler işi bizim için kolaylaştırıyor.

2018 yılının kış aylarından itibaren hayatımıza giren beyaz çizmeler; mini elbiseler, jean pantolonlar ya da oversize kazaklar ile kombinlenebilir. Beyaz çizmeler oldukça iddialı olduğu için diğer parçalarınızı daha sade seçmek isteyebilirsiniz.

Durum beyaz triko ya da ceketler için ise daha kolay, simysiyah kombinlerinizi beyaz ceketlerinizle renklendirebilir ya da beyaz sneakerlarınız ile beyaz bir kazağı kombinlediğinizde şıklığı yakalayabilirsiniz.