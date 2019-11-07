Trend alarmı: Mary Jane

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Başta Dolce & Gabbana, Prada ve Miu Miu gibi dünyaca ünlü dev moda evlerinin yıllardır koleksiyonlarında yer verdiği Mary Jane stili ayakkabılar bu Sonbahar/Kış sezonuna da damgasını vuracak.

2020 yılı boyunca İlkbahar/Yaz sezonunda da sıkça rastlayacağımız bu ayakkabılar size vintage bir görünüm katıyor. Renkli çoraplar ile kombinlenince daha eğlenceli bir görüntü elde edebileceğiniz bu ayakkabılar ile film sahnelerini sokağa taşıyacaksınız!

Mary Jane ayakkabı modelinin geçmişi ise bir kitaba dayanıyor. Adını, Richard Felton Outcault’un Buster Brown adı romanında sürekli bantlı ayakkabılar giyen Mary Jane karakterinden alır. Önce çizgi roman olarak hayatımıza giren Mary Jane ve ayakkabıları daha sonra moda trendlerinin arasına adını yazdırıyor.

Kadınların ayak bileğini daha zarif gösteren ve incecik bantlarıyla bilekleri çevreleyen Mary Jane ayakkabılar en sade modeli ile bile sizi feminen bir görüntüye kavuşturuyor.